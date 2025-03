So habt ihr Pokémon noch nie gesehen – Fan-Traum wird endlich Realität

Link und Zelda haben eins, Pac-Man hat eins, Sonic sowieso und Super Mario natürlich mehrere – nur Pokémon-Fans warten seit Jahren, ja Jahrzehnten, vergeblich auf ein Original Lego-Set. Mit anderen Klemmbausteinen lassen sich die Taschenmonster schon herstellen, der dänische Branchenprimus hat sich jedoch noch nicht dazu hinreißen lassen.

Bis jetzt – wie Lego nämlich nun angekündigt hat, wird es im Jahr 2026 eine offizielle Kooperation mit The Pokémon Company geben. Jetzt steht Pikachu, Glurak, Relaxo und Co. in eckiger Steckklötzchenform nichts mehr im Wege.

Leg(o)ändere Pokémon voraus

Auch wenn noch nicht klar ist, welche Taschenmonster zunächst oder überhaupt als Lego-Version verewigt werden. Ein erstes Teaser-Video zeigt lediglich den gezackten und mit typischen Lego-Noppen bewehrten Schweif von Vorzeige-Taschenmonster Pikachu. Da uns aber gleich eine mehrjährige Partnerschaft zwischen Lego und der Pokémon Company ins Haus steht, dürfen wir sicherlich einige Sets mit Fan-Favoriten erwarten.

„Wir sind begeistert, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die eine so tief verwurzelte und leidenschaftliche Fangemeinde wie Pokémon hat“, freut sich Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer der Lego-Gruppe. „Zusammen möchten wir unseren gemeinsamen Zielgruppen das bieten, wonach sie uns gebeten haben.“ Die unendlichen Möglichkeiten von Lego und die Abenteuer in der Welt von Pokémon hätten das Potenzial, ganz neue Erlebnisse für Fans zu bieten.

Auch bei der Pokémon Company blickt man mit Enthusiasmus auf die Kooperation. „Die Lego-Gruppe und wir teilen starke Werte in Bezug auf Vorstellungskraft, Kreativität und Spaß“, sagt Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer bei The Pokémon Company International. Das mache „diese Partnerschaft perfekt, um einzigartige, bedeutsame und ansprechende Möglichkeiten zu bieten, die Pokémon zu erleben“. Man werde die Fans überraschen und erfreuen und ist schon gespannt auf die Reaktionen der Community.

Ein bisschen müssen wir uns aber noch gedulden, erst im nächsten Jahr werden die ersten Lego Pokémon-Sets bei uns aufschlagen. Dass Fans dieses Crossover mit Kusshand annehmen werden, ist wahrscheinlich – anders hätte es wahrscheinlich mit diesen Versionen der knuffigen Taschenmonster ausgesehen, die einmal in Planung waren.

Quellen: Pressemitteilung, Lego