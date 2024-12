So simpel Fallout 4 in Cyberpunk 2077 verwandeln – genialer Kostenlos-Download

Wie sähe das aus, verliefe sich ein Cyberpunk 2077 von CD Projekt in ein Fallout 4 von Bethesda? Das ist keine Scherzfrage – also, nicht wirklich –, sondern eine zugegebenermaßen unbeholfene Hinleitung zu einer brandneuen (und auch ein wenig brandgefährlichen) Fan-Modifikation zum postapokalyptischen Ödland-Abenteuer Nummer 4.

Dieses ambitionierte Modding-Projekt hört auf den klangvollen Titel Let Down City – und wer da prompt an eine dystopische Metropole wie Night City aus Cyberpunkt 2077 denkt, denkt nicht die falschesten Gedanken. Aber ernsthaft: Wer eine Vorliebe für von Neonlicht getränkte Cyberpunk-Welten pflegt, nach hunderten und abermals hunderten Stunden Fallout 4 nach neuem Ödland-Futter dürstet, sollte jetzt ziemlich zügig bei Nexus Mods vorbeihoppeln.

Let Down City für Fallout 4 auf Nexus Mods herunterladen

Wichtiger Hinweis vorab: Um euch die Fan-Modifikation Let Down City auf eure Festplatte zu schubsen, müsst ihr einerseits auf Nexus Mods als Nutzer*in registriert sein. Andererseits müsste ihr in den Profil-Einstellungen den dazugehörigen Regler umlegen, damit euch „Inhalte für Erwachsene“ angezeigt werden. Diese Einstellung nehmt ihr bitte ausschließlich dann vor, sofern ihr tatsächlich volljährig seid. Aber genug bevormundet und auf die Finger geklopft. Was bietet denn die Modifikation Let Down City von Modder WitherAwayyy nun?

Stylische Bewegtbilder lassen Cyberpunk-Ästhetik mit dem Gameplay aus Fallout 4 miteinander verschmelzen – im nachstehenden YouTube-Video.

Zugegeben: Ein rascher Blick auf das fast halbstündige Gameplay-Video oben wirkt erstmal wie ein wild zusammengestöpseltes Konglomerat aus Asset-Versatzstücken. Ein zweiter, genauerer Blick lässt allerdings erahnen: Hinter Let Down City steckt eine mit viel Herzblut gebastelte Mod, bei der WitherAwayyy jedwedes Modder-Können untergebracht hat, dass er im Verlauf der letzten Monate ansammeln konnte – so zumindest entnehmen wir das der anhängigen Beschreibung.

Spielerisch locken: Mehrere, frische Ausrüstungsgegenstände, zu entdeckende Terminal-Einträge oder sogar ein neuer Begleiter; dieser wurde sogar rudimentär vertont. Wenigstens in puncto Optik glückt dem Kreativkopf sein Projekt augenscheinlich. Denn knallige Neonbeleuchtungen, Hightech-Gadgets getaucht in fluoreszierendes Licht, und eine Mixtur aus urbaner Verwahrlosung und technologischem Fortschritt zeichnen Let Down City aus. Der Modder unterstreicht übrigens: An vorliegender Version der Fan-DLC wird aktuell noch geschraubt; erwartet also kein komplett rundes Download-Paket.

Wie kommt die Fan-Mod Let Down City in der Community an?

Nutzer*innen-Kommentare wie „Sehr coole Mod – es ist toll, herumzulaufen und zu entdecken, was du aus dem Ort gemacht hast“ oder „Unglaubliche Mod. […] Ich spreche meine Empfehlung aus“ sprechen erstmal zugunsten dieses Kostenlos-Inhalts aus der Fan-Schmiede. Apropos Cyberpunk 2077 mal anders: Wer alt (oder neugierig) genug ist, um den Amiga-Brotkasten zu kennen, sollte jetzt zielstrebig das Retro-Game NEONnoir ansteuern.

