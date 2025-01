Soma & mehr auf der Nintendo Switch: Gleich drei frische Horrorspiele angekündigt

Horrorspiele erfreuen sich seit jeher äußerster Beliebtheit – vor allem jüngere Veröffentlichungen wie Until Dawn oder das Silent Hill 2 Remake schielen schaurig von ihren Regalen auf die kaufende Kundschaft. Nun dürfen sich Nintendo Switch-Spielende über drei frische Titel, die für 2025 angekündigt wurden, freuen.

Darunter das nicht nur unter Genre-Fans beliebte Soma, das bereits 2015 für den PC und die PS4 seinen Release feierte. Die Abylight Studios wollen noch zwei weitere bekannte Vertreter auf Nintendos Handheld-Hybriden hieven.

Digital und physisch: 3 Horrorspiele spuken 2025 auf der Nintendo Switch

Allesamt entspringen sie Frictional Games Feder und sollen sowohl in einer digitalen als auch einer physischen Version im späteren Verlauf des Jahres auf der Switch spuken. Neben dem von Spielerinnen und Spielern sowie Kritikerinnen und Kritikern gefeierten Soma knöpft man sich bei der Portierung auch Amnesia Rebirth ebenso wie Amnesia: The Bunker vor. Dies bedeutet, dass schlussendlich alle Horrorspiele der Reihe ihren Weg auf Nintendos noch gegenwärtige Konsolengeneration gefunden haben.

Das fast zehn Jahre alte Soma spielt in einer Unterwasser-Forschungseinrichtung mit dem Namen PATHOS-II. Ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt seid ihr mit der kniffligen Aufgabe betraut, den letzten verbliebenen Bewohner ausfindig zu machen, während sich euch allerhand Kreaturen, Roboter und vermenschlichte KI-Gegner in den Weg stellen.

Passend dazu: Unseren Test zu Soma findet ihr hier.

Auf Soma folgten zwei weitere Amnesia-Titel. Einmal das bereits erwähnte Rebirth, welches euch schon im Jahre 2020 in die düsteren Höhlen der algerischen Wüste entführt hat und mit einigen vertrauten Spielelementen aus The Dark Descent, aber auch einigen Neuerungen gegenüber dem ersten Amnesia aufwartete.

Zum anderen dann das ebenso angesprochene Amnesia: The Bunker, welches das neueste der Reihe darstellt und seit 2023 für Angst und Schrecken sorgt. Diesmal findet ihr euch im Ersten Weltkrieg in der düsteren, halboffen gehaltenen Spielwelt eines Bunkers wieder, in dem ihr von einem lichtempfindlichen Mutanten verfolgt werdet.

Wann es das gruselige Gespann der drei überwiegend positiv aufgenommenen Horrorspiele auf die Nintendo Switch im taufrischen Kalenderjahr schaffen soll, ist bislang nicht ganz bekannt. Ein paar Neuigkeiten dürften von Abylight bis zum Release aber noch kommen. Die beiden ersten Amnesia-Titel gibt es im Rahmen der entsprechenden Collection aber bereits jetzt auf der Switch.

Quelle: Abylight Studios