„Sony hat uns einen Deal angeboten“ – Das war die Antwort des Crimson Desert-Studios

Bereits Ende September hat der Spieleentwickler Pearl Abyss auf dem Corporate Day-Event von Kiwoom Securities in Südkorea einige interessante Einblicke in das kommende Action-Adventure Crimson Desert gegeben.

Über Finanzblogger HPIENS, der bei dem Event anwesend war und eine Zusammenfassung geschrieben hat, ist die Übersetzung derselben nun im Forum von ResetEra (Danke an Nutzer*in Neha) gelandet und wir können viele Informationen zum potenziellen Open World-Kracher daraus ziehen.

Crimson Desert: Starke Inspirationen von Zelda und Assassin’s Creed

Crimson Desert befindet sich mittlerweile seit sieben Jahren in Entwicklung: Das ist an und für sich wenig verwunderlich, bedenkt man doch, welch ehrgeiziges Projekt hinter dem Action-Adventure steht. Nicht wenige sehen in dem Spiel den nächsten großen Open World-Hammer, der es in puncto Umfang, Story Writing und Charakterinteraktionen mit The Witcher 3: Wild Hunt aufnehmen könnte. Fans von derartigen Spielen sind die Zielgruppe vom koreanischen Entwicklerstudio Pearl Abyss, dessen Vorsitzender Kim Dae-il im Gespräch auch Red Dead Redemption oder The Legend of Zelda erwähnt, die er auch selbst zu seinen Lieblingstiteln zählt.

Was die inspirierenden Vorbilder des Spiels angeht, bedient sich Pearl Abyss nur aus dem obersten Regal: „Assassin’s Creed gibt dir die Freiheit, auf und über alles zu klettern, was sich in deiner Reichweite befindet“, heißt es im übersetzten Transkript. „The Legend of Zelda bietet ein noch größeres Gefühl für räumliche Freiheit, nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft. All das wird man auch in unserem Spiel sehen.“

Wann man das jedoch sehen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Als Releasejahr steht lediglich 2025 im Raum. „Wir bereiten uns darauf vor, gegen Ende des Jahres einen Release-Plan vorzulegen.“ Interessant ist auf jeden Fall, dass Sony anscheinend sehr daran gelegen war, dass Crimson Desert exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird. „Sony hat uns einen Exklusivitäts-Deal angeboten, was uns verwehrt hätte, das Spiel auf Xbox-Konsolen zu veröffentlichen, zumindest für eine Zeit lang.“

Sony blitzte mit Exklusiv-Angebot ab

Scheinbar hat der PlayStation-Macher das Potenzial frühzeitig erkannt, Atmosphäre und Story habe man seitens des japanischen Konzerns mit Ghost of Tsushima verglichen, das sich über 10 Millionen Mal verkaufte.

„Wir haben viel Zeit damit verbracht, unsere Release-Strategie zu besprechen. Sony hat quasi das ganze Spiel gesehen und Interesse gezeigt, es zu publishen, auch der PC-Vertrieb wäre über sie gelaufen. Sonys Marketing-Kraft, wie auch zahlreiche angebotene Anreize waren sehr verlockend, am Ende haben wir uns aber für ein Selbst-Publishing entschieden, weil wir denken, dass es vorteilhafter für uns ist. Es steht zu 99 Prozent fest, dass wir auch als Publisher für das Spiel fungieren.“ Pearl Abyss, Entwickler von Crimson Desert

Ein kleiner Rückschlag also für den PlayStation-Konzern – wobei höchstwahrscheinlich viele der verkauften Kopien von Crimson Desert in der Zukunft auch auf die Sony-Konsole entfallen sollten. Wir konnten den Open World-Kracher übrigens auf der gamescom schon einmal anspielen – wenn auch stark fokussiert auf die Kampf-Sequenzen.

