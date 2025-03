Sony nutzt neue Technik: So habt ihr diesen PlayStation-Charakter noch nie gesehen

Künstliche Intelligenz hat in vielen Bereichen unseres Lebens längst Einzug gehalten. Auch in der Gaming-Industrie wird sie schon lange als Werkzeug eingesetzt. So auch bei Technik-Gigant Sony.

Was sich damit in Zukunft vielleicht anstellen lässt, zeigt jetzt ein neues Video. Dort ist Horizons Heldin Aloy zu sehen, wie sie mit einem Sony-Mitarbeiter interagiert und auf seine konkreten Fragen und Antworten reagiert. Das Ganze läuft, wer hätte es nach dieser Einleitung gedacht, mit einer neuen KI-Software.

Sony: Auf einen Plausch mit KI-Aloy

Besagter Sony-Mitarbeiter hört auf den Namen Sharwin Raghoebardajal: Er ist Software Engineering Director und verantwortlich für Gaming-Technologien, KI und Gesichtstechnologie für die Advanced Technology Group innerhalb der PlayStation Studios. Also der perfekte Kandidat für ein solches Video – und sicherlich auch nicht ganz unschuldig daran, dass Aloy auf einmal aus ihrer Welt gerissen wurde und einem Menschen Rede und Antwort stehen kann.

Zwar ist das Video mittlerweile bei YouTube gelöscht worden, bei den Kolleg*innen von The Verge ist aber ein Gif zu sehen, dass einen Ausschnitt zeigt. Es fallen vor allem die sehr stark artikulierenden Lippen auf, die im Vergleich zur Mimik in Horizon fast schon roboterartig wirken. Laut Raghoebardajal soll es sich nur um einen Prototyp handeln, der zusammen mit Guerilla Games entwickelt wurde, um die Technologie intern bei Sony vorzustellen.

Zum Einsatz kommen offenbar Whisper von Open AI für die Vertonung sowie GPT-4 und Llama 3 für das Treffen von Entscheidungen im Gespräch. Außerdem Sonys eigenes Emotional Voice Synthesis (EVS) zur Sprachgenerierung und schlussendlich noch Mockingbird, um die Gesichtsbewegungen ans Audio anzugleichen – mehr oder minder erfolgreich, wie das Gif zeigt. Wie genau ein solcher Prototyp in Spielen zum Einsatz kommen könnte, dazu ließ sich Raghoebardajal nicht in die Karten schauen.

Denkt man an die vielen Synchronsprecher*innen und Motion-Capture-Schauspieler*innen, die derzeit ihr täglich Brot damit verdienen, Videospielcharaktere zum Leben erwecken, fallen uns allerdings keine Anwendungsmöglichkeiten ein, auf die wir mit Freude blicken könnten. Schon im April 2024 ist ein Patent aufgetaucht, wie Sony KI nutzen will, damit ihr nervige Spielstellen einfach überspringen könnt.

