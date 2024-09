Sony teasert neue PS5: Logo soll die Pro-Konsole schon zeigen

Offiziell hat Sony eine neue Version der PS5 noch nicht angekündigt, aber Gerüchten zufolge steht die Enthüllung kurz bevor. Der japanische Konzern soll nun sogar selbst das vermeintliche Design der PS5 Pro angedeutet haben – in einem offiziellen Logo.

Anlässlich des bevorstehenden 30-jährigen Jubiläums der PlayStation – die Konsole wurde erstmals am 3. Dezember 1994 in Japan veröffentlicht – präsentierte Sony kürzlich ein spezielles Artwork. Darauf zu sehen? Dreieck, Kreis, Kreuz und Viereck, bestehend aus verschiedenen Konsolen und anderer PS-Hardware. Ein paar Adleraugen haben dazwischen allerdings ein bislang unbekanntes Design entdeckt.

PS5 Pro: Sieht so die neue Sony-Konsole aus?

Um die vermeintlich neue Konsole im Jubiläums-Artwork der PlayStation zu entdecken, muss man schon sehr gut hinsehen. Auf den ersten Blick sieht man halt jede Menge Konsolen, Controller und andere Hardware aus über dreißig Jahren PlayStation-Geschichte. Wer jedoch genau hinsieht, entdeckt zwischen dem PS-Logo und der „3“ ein Konsolendesign, welches möglicherweise komplett neu ist.

Dort sehen wir einen schwarzen Kasten, der mit mehreren Streifen in der Mitte versehen ist. Dabei soll es sich um das Design der PlayStation 5 Pro handeln, welches in dieser Art und Weise in einem kürzlichen Leak bereits beschrieben wurde.

Da muss man schon genauer hinsehen, aber genau zwischen PS-Logo und 3 soll sich die PS5 Pro verstecken. Credit: Sony Interactive Entertainment / PlayStation / Adobe Photoshop [M]

Der bekannte Insider billbil-kun teilte vor kurzem eine Skizze, die seinen Informationen nach die PS5 Pro zeigt. Demnach würde sich die neue Konsole von der bisherigen PS5 soweit unterscheiden, dass es in der Mitte der Seitenteile drei Streifen gibt – zufälligerweise genau das Design, welches sich auch im Jubiläumsartwork wiederfindet.

Enthüllung soll schon sehr bald folgen

Sony selbst hält sich weiterhin bedeckt, was eine mögliche PS5 Pro angeht. In der Gerüchteküche brodelt es aber gewaltig: Angeblich wird der Konsolen-Refresh noch diesen Monat angekündigt. Der bereits erwähnte billbil-kun spekuliert, dass es jetzt im September passiert.

Ein anderer Leaker (via wccftech) wird etwas konkreter: Seinen Informationen nach wird die PS5 Pro in der kommenden Woche, zwischen 9. und 15. September, angekündigt. Nur kurze Zeit darauf soll es außerdem eine neue Ausgabe der State of Play geben.

Bestätigt sind all diese Informationen bislang nicht. Es deutet sich aber an, dass sich Sony langsam darauf vorbereitet, Informationen zur Zukunft der PlayStation zu verraten. Sowohl auf Hardware- als auch auf Software-Seite. Ganz aktuell könnt ihr euch aber erst einmal einer anderen Welt widmen: Im Test zu Astro Bot verraten wir, wie gut das neue PS5-exklusive Spiel ist.

Quelle: PlayStation Blog, wccftech, dealabs