Space Marine 2: Ruckelorgie auf dem Steam Deck – warum ihr noch warten solltet

Schon im Vorfeld der Veröffentlichung kündigte Saber Interactive an, dass Warhammer 40.000: Space Marine 2 zu Beginn keine vollständige Steam Deck-Unterstützung hat. Aber was genau bedeutet das?

Im Grunde erst einmal nur, dass Space Marine 2 noch kein Siegel auf der Produktseite besitzt. Das muss jedoch nicht viel heißen, auch andere Spiele haben keine offizielle Unterstützung, funktionieren aber trotzdem gut auf dem Handheld-PC. Beim aktuellen Warhammer-Shooter ist das nicht der Fall.

Space Marine 2 auf dem Steam Deck: Niedrige FPS und Pixelbrei

Zwar lässt sich Warhammer 40.000: Space Marine 2 auf dem Steam Deck starten und es gibt ein Kompilieren der Shader, aber spielbar ist der Shooter im aktuellen Zustand nicht. Nicht etwa, weil Easy Anti Cheat dazwischen funkt, sondern schlicht und ergreifend, weil die Performance ungenügend ist.

Die von Saber Tech selbst entwickelte Swarm Engine ist zu viel für den Prozessor und die Grafikeinheit des Steam Decks. Um annähernd 30 Bilder pro Sekunde zu erreichen, müssen sämtliche Optionen auf niedrig gestellt sein, während AMD FSR auf Performance oder eher noch Ultra Performance zum Einsatz kommt. Und selbst das reicht ehrlich gesagt nicht.

Niedriger geht es nicht mehr: Auf dem Steam Deck braucht der Warhammer-Shooter das absolute Minimum. Credit: 4P Screenshot / Focus Entertainment / Saber Interactive

In unserem Testlauf haben wir im Prolog und der ersten Mission der Kampagne bereits einen Kampf mit den FPS-Werten geführt. Die zahlreichen Effekte und Gegnermassen zwingen das Steam Deck in die Knie, weshalb in der Regel gerade einmal 18 bis 24 Bilder pro Sekunde möglich sind. Für einen Shooter natürlich zu wenig, darüber hinaus sorgt die extreme FSR-Einstellung dafür, dass die Gefechte zu einem teils unansehnlichen Pixelbrei werden – bei einer internen Auflösung von 427×267, die auf 1.280×800 hochskaliert wird, auch kein Wunder.

Falls ihr also aktuell Space Marine 2 zocken wollt, dann besitzt ihr bestenfalls einen kräftigen Desktop-PC, eine PS5 oder Xbox Series X|S. Das Steam Deck ist zumindest derzeit keine Option. Eventuell könnte es aber in naher Zukunft besser werden.

Zum einen hat Saber Interactive bereits verkündet, gegen Ende des Jahres ein Update zu veröffentlichen, mit dem das Steam Deck offiziell unterstützt wird. Außerdem soll demnächst auch AMD FSR3 inklusive Frame Generation an Bord kommen. Beides könnte, ähnlich wie bei einigen Sony-Spielen der jüngeren Vergangenheit, dafür sorgen, dass Space Marine 2 zumindest solide spielbar wird.

Vielleicht wird es mit einem Update besser, aber aktuell ist Space Marine 2 auf dem Steam Deck nicht zu empfehlen. Credit: 4P Screenshot / Focus Entertainment / Saber Interactive

Ein ähnliches Szenario erhoffen wir uns auch von Final Fantasy 16, dessen Demo zumindest auf dem Steam Deck aber schon jetzt besser lief. Mehr zum Warhammer-Shooter findet ihr derweil in unserem Test zu Space Marine 2.