Space Marine 2: Jüngstes Update sorgt für Ärger – „Wir entschuldigen uns zutiefst“

Seit dem Erscheinen war Warhammer 40.000: Space Marine 2 ein Liebling der Community: Das Spiel begeisterte die Fans und gleichzeitig gab es über Updates regelmäßig neue Inhalte. In der jüngsten Zeit wurde die Stimmung gegenüber dem Studio Saber Interactive aber deutlich rauer.

Grund dafür sind die vor kurzem eingeführten Community-Events, die eigentlich dafür sorgen sollten, dass die zahlreichen Spieler*innen gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Als Belohnung versprachen die Entwickler*innen exklusive Skins – etwas, was auf wenig positives Feedback gestoßen ist. Nun rudert das Team von Space Marine 2 zurück und entschuldigt sich.

Space Marine 2 soll kein Live-Service-Spiel werden

Erstmals im zurückliegenden Dezember ist in Space Marine 2 ein solches Community-Event gestartet. Ziel war es, dass Spieler*innen in einer bestimmten Zeit, mindestens zehn Siege in einem bestimmten Spielmodus erreichen sollten. Wer das schaffte, durfte sich anschließend über einen exklusiven Skin freuen. Schon damals gab es erste Kritik, aber Saber Interactive hielt am Plan fest.

Bis jetzt: Im Community-Update für den Februar entschuldigt sich das Team für die Vorgehensweise. Die Entwickler*innen hätten das negative Feedback mitbekommen und versprechen eine baldige Besserung. Die Community-Events seien „eine Möglichkeit für die engagiertesten Spieler“ gewesen, bestimmte Gegenstände im Voraus freizuschalten. Diese Skins sollten jedoch niemals auf Dauer exklusiv sein.

Stattdessen arbeitet Saber Interactive daran, dass ihr die Gegenstände auch dann freischalten könnt, wenn ihr nicht am Event teilgenommen habt. Zudem „entschuldigen wir uns vielmals für die Unannehmlichkeiten“, so das Community-Update abschließend.

Das erwartet euch in Zukunft

Damit aber nicht genug: Auch ein anderes Thema lässt derzeit der Space Marine 2-Community kaum eine Ruhe – der Schwierigkeitsgrad. Noch immer würde es Spieler*innen geben, die sich offenbar unterfordert fühlen und weitere Herausforderungen verlangen. Einem Problem, welches sich Saber Interactive gerne annehmen möchte, aber derzeit an ein Limit stoßen würde.

Aus diesem Grund ruft das Team zu einer Abstimmung auf und lässt über vier Punkte abstimmen. So ist die Frage, ob auf der höchsten Stufe noch mehr starke Feinde zum Einsatz kommen oder die Entwickler*innen an der Lebensenergie drehen sollen. „Wir werden versuchen, die Anpassungen so schnell wie möglich umzusetzen“, schließt Saber Interactive das Thema vorerst ab.

Zum Schluss gewährt das Community-Update noch einen kleinen Einblick auf kommende Inhalte. Unter anderem der schon länger angekündigte Horde-Modus nimmt für Space Marine 2 so langsam Form an.

