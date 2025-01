Space Marine 2 enthüllt Infos zu gigantischem Update – „Das ist unglaublich“

Erst vor wenigen Wochen kündigte Saber Interactive an, dass 2025 Warhammer 40.000: Space Marine 2 zahlreiche neue Inhalte bekommt. Jetzt hat das Team das erste große Update vorgestellt und die Fans sind außer sich vor Freude.

Der geplante Patch umfasst nämlich gleich mehrere lang gewünschte Inhalte und Verbesserungen. Darüber hinaus geben die Entwickler*innen ein Versprechen ab: Alle zwei Monate soll es ein Update geben, um euch langfristig bei der Stange zu halten. Bereits im Februar geht es los mit neuer PvP-Map, neuer Klasse und noch vielem mehr.

In einem sehr ausführlichen Beitrag im Forum von Publisher Focus Entertainment haben die Entwickler*innen die ersten Inhalte vorgestellt, auf die ihr euch demnächst in Space Marine 2 freuen dürft. Die Liste fällt dabei überraschend lang aus, was auf viel Zuspruch trifft.

Die größten Neuerungen: Zum einen die PvP-Map Tomb, die euch in enge Gänge führt und damit vor allem auf knackige Gefechte im Nahkampf setzt. Mit dem Biovore gibt es darüber hinaus auf den PvE-Karten einen neuen Feindtyp auf den Seiten der Tyraniden. Sie erinnern an Skorpione mit einem Artillerie-Geschütz auf dem Rücken, mächtigen Scherenangriffen und Sporen-Minen, die sie verschießen.

Dann wäre da außerdem noch die neue Klasse, welche die Entwickler*innen schon in der Vergangenheit angekündigt haben. Endlich könnt ihr ab Februar in die Rolle eines Salamander Champions schlüpfen, der in der Sniper-Klasse seinen Platz findet. Falls euch die grüne Färbung der Rüstung nicht zusagt, könnt ihr euch auch mit einem frischen Cosmetic-Pack anders kleiden: Die Raven Guard finden ihren Weg ins Spiel. Sehr zur Freude vieler Spieler*innen.

Mehr kostenlose Belohnungen

Damit aber nicht genug: Mit dem titelgebenden Datavault findet ein neues Feature einen Platz in Space Marine 2. In der Kampagne, im PvE- und PvP-Modus könnt ihr fortan verschiedene Erfolge freischalten und erhaltet dadurch eine neue Währung. Mit dieser könnt ihr wiederum kosmetische Gegenstände für lau freischalten.

Obendrein werden die Perks mit dem Update geändert, obwohl es diesbezüglich derzeit keine Details gibt. Auf der anderen freuen sich PC-Spieler*innen: Mit Update 6.0 gibt es endlich einen Field of View-Slider, wodurch ihr, je nach Displaygröße, ein erweitertes Sichtfeld erhaltet. Dann wäre da noch ein neuer Schwierigkeitsgrad, frische Finisher, eine Option für Crossplay und einiges mehr.

Aufgrund des Umfangs kommt das Update schon jetzt bei den meisten Fans sehr gut an. Kommentare wie „Das ist fantastisch!“ oder „die besten Entwickler überhaupt“ sind keine Seltenheit. Und selbst auf der sonst oft kritischen Masse auf Reddit ist viel Lob zu lesen. So heißt es etwa von tigerfish2: „Das ist ein UNGLAUBLICHES Update! Ich kann es kaum abwarten, dass es erscheint.“

Für 2025 verfolgt Saber Interactive noch weitere Pläne: Ein Horde-Modus soll ebenso seinen Weg in den Third-Person-Shooter finden wie eine neue PvE-Mission. Erste Details hat das Team vor wenigen Wochen in einem Zukunfts-Ausblick für Space Marine 2 verraten.

