Space Marine 2: Riesiges neues Update begeistert Fans schon jetzt – „freue mich so verdammt darauf“

Die Inhaltswelle bei Warhammer 40.000: Space Marine 2 hört nicht auf. Entwickler Saber Interactive hat im Rahmen des Skulls-Events endlich ein lang erwartetes Update für den Shooter angekündigt – sehr zur Freude der Fans.

Schon vor einiger Zeit hat das zuständige Studio verraten, den Erfolgshit mit einer weiteren Koop-Komponente auszustatten. Diese wird nun in wenigen Wochen ihren Einzug ins Spiel finden. Der erste Teaser lässt Fans bereits hoffen, dass es schon bald richtig kracht.

Space Marine 2: Siege-Modus mit Trailer vorgestellt

Nachdem vor kurzem ein Leak erste Inhalte zu Update 8 für Space Marine 2 verraten hat, gibt es jetzt wieder handfestere Aussagen. Wie versprochen erhält der brachiale Shooter endlich den versprochenen Horde-Modus, welcher namentlich als Siege-Mode beworben wird.

Am geplanten Gameplay-Konzept ändert das nichts. Bis zu drei Spieler*innen können gemeinsam gegen Wellen von Feinden antreten. Letztere umfassen sowohl die Tyraniden als auch das Chaos. Mit jeder Runde kommen immer mehr Gegner, während ihr gleichzeitig Punkte erhaltet, je länger ihr überlebt.

Für diese könnt ihr euch zwischen den feindlichen Anstürmen Munition, Heilung und andere nützliche Gegenstände besorgen. Oder ihr spart und holt euch Hilfe in Form von KI-Kameraden an die Seite. Mehr noch: Selbst einen Dreadnought, also einen der mächtigen Kampfkolosse, könnt ihr um Unterstützung bitten. Vermutlich braucht es früher oder später auch eine solche Feuerkraft.

Falls ihr jetzt schon loslegen wollt, müsst ihr euch allerdings noch ein paar Tage gedulden. Das Update für Space Marine 2 erscheint erst am 26. Juni 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S und ist wie gehabt vollkommen kostenfrei. Zudem enthält der Patch nicht nur den neuen Modus, sondern ebenso weitere Verbesserungen und Ergänzungen. Diese sind allerdings noch nicht im Detail bekannt.

Der folgende Teaser zeigt, worauf viele lange gewartet haben:

Nichtsdestotrotz fiebern Fans bereits jetzt dem Siege-Mode entgegen. Auf Reddit sind Kommentare wie „Ich freue mich so verdammt darauf“ oder „Ich bin sowas von bereit, ein paar Aliens zu zerstampfen!“ keine Seltenheit. Im offiziellen Forum gibt es hingegen ein wenig Kritik. Dort wird sich vor allem gewünscht, dass sich hoffentlich auch mehr als nur drei Spieler*innen zusammenschließen können.

Ob Saber Interactive diesem Wunsch nachkommt, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber, dass Space Marine 2 trotz der Ankündigung eines Nachfolgers noch lange nicht am Ende seiner Lebenszeit angekommen ist.

