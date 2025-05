Space Marine 2: Großes Update schon im Vorhinein geleaked – Damit rechnen Fans jetzt

Ende April hatte sich Warhammer 40K: Space Marine 2 mit Patch Nummer sieben zuletzt eine geballte Ladung an Neuerungen reingedrückt und so ziemlich im selben Atemzug bereits auf das nächste große Update hingewiesen, welches mittlerweile immer näher rückt.

Ein paar der bevorstehenden Inhalte sind dabei schon angedeutet worden, andere finden in Leaks Erwähnung, die aktuell aus dem Boden sprießen. Schenkt man diesen Glauben, hat der Shooter nach der kommenden Softwareauffrischung einiges an Bord, mit dem es sich prahlen lässt.

Space Marine 2: Patch 8 kommt mit neuem Modus und mehr

Im Fokus von Patch 8 steht laut offiziellen Bekanntgaben der Horde-Modus, welcher zum Release noch einen anderen Namen bekommen soll. Dabei tretet ihr im PvE mit zwei anderen Spieler*innen oder Bots gegen Wellen von Tyranids und Chaos an, die mit jedem bewältigten Ansturm schwerer in Schach zu halten sind. Stattfinden soll das ganze auf der Karte von Kadaku. Zusätzlich dazu haben die Entwickler*innen verraten, dass es frischen kostenlosen Kram und DLC-Content geben soll, sowie ein verändertes Balancing der absoluten Schwierigkeit. So viel zu den harten Fakten.

In der Gerüchteküche munkelt man derweil über eine neue Klasse, den Techmarine. Eine Person mit dem Nickname luthien13 hat laut einem auf Reddit aufgetauchten Post Hinweise auf dessen Debüt ausgegraben. Grundlage für die Annahme ist ein im Datenjungle erwähnter Perk namens „Shoulder Gun Bolt“, welcher direkt mit dem Techmarine in Verbindung zu setzen ist.

Auch in Bezug auf Waffen erwarten euch Neuerungen: Nachdem Leaker*innen die Power Axe aus der Codemine zutage fördern konnten, gilt die Grav-cannon als ihr nächster großer Fund, wie Chapter Master Valvrak auf YouTube berichtet. Auf Reddit deuten hochgeladene Bilder daraufhin, dass künftig außerdem verschiedene Farboptionen für Waffen zur Verfügung stehen.

Noch kein Releasetermin, aber vorab auf Testservern

Einen genauen Veröffentlichungstermin für Patch 8 von Warhammer 40K: Space Marine 2 kennen wir aktuell noch nicht. Allerdings heißt es, dieses würde preisgegeben „während dem/der …“ und der Rest bleibt geheim. Hier könnte der am 22. Mai stattfindende Warhammer Skulls Livestream gemeint sein, feststeht dies jedoch nicht. Klar ist allerdings jetzt schon, dass ihr Zugriff auf Playtest-Server erhaltet, bevor das Update online geht.

Zwischen Patch 7 und Patch 8 hat sich übrigens ein weiterer erfreulicher Zusatz in das Spiel eingeschlichen: Die Rede ist von einer besonderen Art des Modding-Supports für Space Marine 2.

Quellen: Reddit r/Spacemarine, YouTube / ChapterMasterValvrak