Space Marine 2: Ihr wollt wissen wie es weitergeht? Dann liefert Amazon bald Antworten

Wer seit dem Release von Space Marine 2 bis zum Ende spielen konnte und jetzt erfahren möchte, was sich als Nächstes in der Welt der Weltraumsoldaten ereignet, muss – zumindest kurzzeitig – den Blick von eventuellen neuen Videospielen abwenden. Ein direktes Sequel soll nämlich als Teil einer Amazon-Serie das Licht der Öffentlichkeit erblicken.

Secret Level heißt die filmische Anthologie, in der Space Marine 2 eine eigene Folge für sich beanspruchen wird. Zu der Umsetzung sind nun dank der Comic Con in New York, die kürzlich stattgefunden hat, weitere Details bekannt.

Space Marine 2 bekommt eigenes „Secret Level“

Im August schallte der Name „Secret Level“ erstmals in den Köpfen von Gaming-Begeisterten, während auf der gamescom Opening Night Live ein erster Trailer gezeigt wurde. Die Serie, welche unter der Marke Amazon Prime entsteht, versteht sich als Sammlung einzelner Episoden mit jeweiligem Fokus auf ein bekanntes Videospiel. Darunter, neben Titeln wie Armored Core und dem Mega-Flop Concord, auch Warhammer 40.000: Space Marine. Ein Update auf der offiziellen Warhammer-Webseite bezeichnet das Projekt als Sequel, welches wie ein „geheimes Level“ auf das Ende des Spiels aufbaut.

Hier ein Trailer zur Serie Secret Level:

Die Rolle des Regisseurs füllt Tim Miller aus. Ihm zur Seite steht Dave Wilson als ausführender Produzent. Beide haben zuvor gemeinsam für die Netflix-Show Love, Death & Robots, die ein ganz ähnliches Konzept wie Secret Level verfolgt, Regiearbeiten übernommen. Wilson hat außerdem schon Erfahrungen mit dem Warhammer-Franchise gesammelt, als er einen Trailer zum Spiel Dawn of War konzipierte. „Zu diesem Universum zurückzukehren, fühlt sich, wie nach Hause zu kommen. Und diese Heimkehr ist zutiefst persönlich für mich“, erzählt er im Rahmen der Comic Con.

Space Marine 2 schon demnächst als Bewegtbild auf Amazon Prime

Wie der ursprüngliche Trailer zu Secret Level bereits klarstellen konnte, soll der ikonische Charakter Titus in der Folge zu Space Marine 2 vorkommen. Synchronsprecher Clive Standen hat sich bereit erklärt, der Figur erneut seine Stimme zu leihen. Mehr von dieser Performance gibt es womöglich in einem neuen Trailer zu sehen. Bisher war dieser nur für die Augen der Besucher*innen des Comic Con-Panels bestimmt, das soll sich aber bald schon ändern.

Ein festes Releasedatum für die Serie existiert glücklicherweise: Am 10. Dezember fährt Amazon die erste Fuhre mit insgesamt acht Episoden ab. Die Geschichte im Warhammer-Kosmos ist darin inbegriffen. Zum 17. Dezember folgt dann auch der Rest der Serie. Falls ihr überlegt, ob es sich lohnt Space Marine 2 vorher nachzuholen, kann euch unser Test eine Entscheidungshilfe sein.

