PlayStation 5: Preisgekrönten Shooter von 2024 bald kostenlos spielen – ganz ohne PS Plus

Wenn der Boden bei jedem Schritt kracht und die Action selbst Hollywood-Filmen die Show stiehlt, dann ist klar, worum es geht: Space Marine 2. Das Warhammer 40k-Abenteuer, bei den Game Awards als „Bestes Action-Spiel“ ausgezeichnet, erfreut sich auch über ein Jahr nach Release noch großer Popularität.

Solltet ihr bislang allerdings noch unsicher sein, ob der Third-Person-Shooter tatsächlich etwas für euch ist, könnt ihr es bald mit einer Praxis-Erfahrung völlig kostenlos herausfinden – auf der PlayStation 5 braucht ihr dafür nicht einmal ein aktives Abo von PS Plus.

Space Marine 2: Kostenlos für PS5, Steam und Xbox spielen

Denn wie Focus Entertainment und Saber Interactive verraten, erscheint im Oktober eine Demo für Space Marine 2. Ihr müsst keinen einzigen Cent dafür hinblättern und es ist ebenfalls keine kostenpflichtige Mitgliedschaft vonnöten, um in den Genuss der Probierversion für PS5, Steam und Xbox Series X|S zu kommen.

Spielen könnt ihr dann die zwei Missionen Skyfire und Rain of Terror aus der Kampagne, einen Einblick in die verschiedenen PvP-Modi erhalten und sogar drei unterschiedliche Koop-Operationen in Augenschein nehmen. Darüber hinaus sind in den Nicht-Kampagnen-Modi sämtliche Klassen und Waffen verfügbar.

Lesetipp: Hier geht’s zum Test von Space Marine 2

Ihr bekommt somit einen guten Eindruck, ob das Warhammer 40k-Abenteuer etwas für euch ist, oder eher nicht. Euer Fortschritt wird zu guter Letzt in die Vollversion übernommen. Allerdings gibt es eine entscheidende Einschränkung, die ihr beachten solltet. Die Demo zu Space Marine 2 ist nur an wenigen Tagen verfügbar:

PlayStation 5: Vom 16. bis zum 20. Oktober

Vom 16. bis zum 20. Oktober Xbox Series X|S: Vom 16. bis zum 20. Oktober

Vom 16. bis zum 20. Oktober Steam: Vom 16. bis zum 23. Oktober

Kostenlosen Skin mit Discord abstauben

Damit aber nicht genug. Ihr bekommt außerdem die Möglichkeit, ein Gratis-Goodie an Bord zu holen – egal, ob ihr nur die Demo oder bereits die Vollversion spielt. Denn zusammen mit Discord könnt ihr an einer Quest teilnehmen, um zumindest für die Steam-Variante einen Skin zu erhalten.

Alles, was ihr dafür tun müsst? Zwischen dem 16. und 23. Oktober mindestens 15 Minuten Warhammer 40k: Space Marine 2 spielen, während ihr Discord im Hintergrund geöffnet habt. Anschließend erhaltet ihr einen Code und könnt diesen im Spiel einlösen, um das Porphyr Shield Bolt Rifle freizuschalten.

Abseits von kostenloser Demo und Skin, arbeitet Saber Interactive weiter an neuen Inhalten für den knallharten Shooter. Auch eine Fortsetzung von Space Marine 2 befindet sich in Entwicklung, wird aber noch einige Jahre auf sich warten lassen.

Quelle: Focus Entertainment