Der Imperator zeigt sich enttäuscht: Warhammer 40k-Spiel zwei Monate vor Release schon im Netz

Vor wenigen Tagen verkündete Publisher Focus Entertainment, dass die Entwicklung von Warhammer 40.000: Space Marine 2 abgeschlossen ist. Ein freudiger Moment, der aktuell arg getrübt wird: Eine fast fertige Version des Action-Spiels ist offenbar vorab ins Internet gelangt.

Eigentlich soll das blutige Tyraniden-Geschnetzel erst am 9. September 2024 das Licht der Welt für PC, PS5 und Xbox Series X|S erblicken. Bis dahin dürfte das Internet aber voll mit Spoilern sein, da laut mehreren Berichten das nahezu vollständige Spiel bereits im Netz erhältlich ist – verdammt seien die Häretiker.

Space Marine 2: Leak verbreitet sich im Internet

Wie die englischsprachigen Kolleg*innen von Insider Gaming verraten, ist bereits am Wochenende auf einschlägigen Torrent-Seiten die vollständige Version von Warhammer 40.000: Space Marine 2 aufgetaucht. Dabei soll es sich um einen Build vom 20. Juni 2024 handeln. Angesichts der Goldmeldung vom 9. Juli dürfte es sich also tatsächlich um eine so gut wie vollständige Version des Action-Spiels handeln.

Insgesamt soll der Download um die 75 Gigabyte groß sein und abseits von ein paar Platzhalter-Grafiken komplett spielbar sein. Sogar der Koop-Modus soll bereits zur Verfügung stehen. Im Internet finden sich bereits erste Videos, die Ausschnitte aus der geleakten Version zeigen, darunter unter anderem verschiedene Missionen oder ausführliche Details aus dem Optionsmenü. Wir verzichten jedoch an dieser Stelle auf eine Einbindung.

Darüber hinaus möchten wir dringend davon abraten, den Leak zu suchen und auf eigene Faust herunterzuladen. Zum einen handelt es sich um eine illegale Version von Space Marine 2, zum anderen besteht die Chance, dass etwaige Downloads mit Malware und Viren verseucht sind. Haltet euch von entsprechenden Seiten demnach lieber fern und warten auf den finalen Release des Third-Person-Shooters.

In den sozialen Netzwerken dürfte es derweil in den nächsten Tagen und Wochen Unmengen von Spoilern geben. Wenn ihr euch die Rückkehr von Ultra Marine Titus nicht verderben wolltet, solltet ihr entsprechende Hashtags rund um das Action-Spiel meiden. Wir selbst durften übrigens eine nicht fertige Version von Space Marine 2 vor rund einem Jahr auf der gamescom 2023 anspielen und waren von den blutigen Massenschlachten durchaus angetan.

Quelle: Insider Gaming, Twitter / @Focus_entmt