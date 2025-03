Space Marine 2: Neue Ankündigung der Entwickler bringt Fans zum Ausrasten

Erst vor einem halben Jahr durften Warhammer 40.000-Fans es in Space Marine 2 so richtig krachen lassen und in Blut und Gedärmen von zerfleischten Tyraniden baden.

Dass der Durst nach weiterer Action offenbar groß ist, zeigt die Reaktion der Fans auf die neueste Ankündigung von Publisher Focus Entertainment. Der hat nämlich gerade verraten, dass sich eine Fortsetzung bereits in Entwicklung befindet. Noch will man Space Marine 2 aber natürlich nicht einfach zurücklassen.

Space Marine 2: Nachfolger befindet sich ab sofort in Entwicklung

Kurz und knackig verkündet man auf Twitter: „Eure Pflicht ist noch nicht vorbei“, und spielt damit natürlich auf die Art und Weise an, wie ihr in Space Marine 2 mit militärischer Manier auf eure Missionen geschickt werdet. „Wir freuen uns, anzukündigen, dass die Entwicklung an Warhammer 40.000: Space Marine 3 offiziell bei Focus Entertainment, Saber Games und Warhammer begonnen hat“, heißt es weiter.

Um besorgten Fans direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen, ergänzt der Publisher in einem zweiten Tweet: „Wir teilen Updates zum neuen Titel, wenn die richtige Zeit gekommen ist. Aktuell fokussieren wir uns weiterhin darauf, die bestmöglichen Inhalte für Space Marine 2-Spieler*innen zu liefern.“ Dazu gehören offenbar unter anderem DLCs, wie man in einer Antwort auf den Kommentar eines Fans bestätigt.

Lesetipp: Unser umfangreicher Test zu Space Marine 2

„Ihr werdet definitiv Zeit für DLCs haben, Space Marine 3 ist noch Jahre von seinem Release entfernt“, schreibt Focus Entertainment. Die Ankündigung erfolgte also sehr früh, aber nach den 13 Jahren zwischen den beiden Vorgängern will man dieses Mal wohl rechtzeitig die richtigen Signale schicken und gespannte Spieler*innen nicht unnötig auf die Folter spannen. Die freuen sich in den Kommentaren derweil einen Ast.

„SM2 hätte es verdient gehabt, Spiel des Jahres zu werden“, schreibt beispielsweise SebastienN14. „Weil Teil 2 so absolut fantastisch war, hat Saber mein vollstes Vertrauen“, verkündet derweil Sparta_The_Man. Die Ankündigung stößt also auf eine Menge positiver Resonanz, auch wenn sich viele Fans natürlich wünschen, dass man Space Marine 2 nicht einfach vergisst. Erst Anfang Februar erfolgte ein gigantisches Update zum Spiel.

Quellen: Twitter /@Focus_entmt, SebastienN14, Sparta_The_Man