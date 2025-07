Space Marine 2: Nächstes Update schon angekündigt – Fans erwartet mehr Gratis-Content

Gerade erst kamen Fans von Warhammer 40.000: Space Marine 2 in den Genuss des neuen Updates 8.0 samt Horde-Modus und kosmetischen DLCs. Bei Focus Entertainment und Saber Interactive ist man aber weiterhin nicht untätig und blickt schon mal auf ein Jubiläum.

Im September feiert der Shooter nämlich sein Einjähriges; pünktlich will man seitens der Entwickler*innen das Update 10.0 ausrollen, das wieder mit allerlei neuem Content, DLCs und Modi gespickt sein soll, sodass ihr frisch ins zweite Jahr starten könnt.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 steuert auf ersten Geburtstag zu

Wer des Zählens mächtig ist, wird gemerkt haben, dass dazwischen noch ein Update 9.0 passt – dieses wird aber nur Balancing- und Performance-Probleme beheben, wie es im Community Update bei Focus Entertainment heißt. Spannender wird es mit der Version 10.0, über die man im Laufe der nächsten beiden Monate nach und nach mehr bekanntgeben will.

So viel sei schon einmal gesagt: „Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass ein zweites Jahr mit kostenlosen und DLC-Inhalten, die in einem neuen jährlichen Saison Pass enthalten sind, auf dem Weg ist.“ Spieler*innen können also tonnenweise neue Missionen, Waffen, Gegner und mehr erwarten.

Für das Update 10.0 wird es dann einen neuen PvP-Modus geben, der nicht nur auf einer zusätzlichen Map stattfinden wird. „Es werden sich zwei Seiten gegenüberstehen“, heißt es weiterhin, „aber es wird nicht Loyalist gegen Chaos sein, wie im normalen PvP. Stattdessen wird Chaos gegen… Chaos antreten.“

Darüber hinaus soll man den Helbrute übernehmen dürfen, neue Chaos-Rüstungen werden in das Spiel integriert und ihr könnt die Power-Axt schwingen. „Vor einer Weile haben wir angekündigt, dass wir an einer neuen Klasse für PvE und PvP arbeiten“, so die Entwickler*innen weiter. „Jetzt sind wir in der Entwicklung so weit fortgeschritten, dass wir ankündigen können: Es wird der Techmarine!“ Was euch in dem kürzlich veröffentlichten Update 8.0 von Warhammer 40K: Space Marine 2 erwartet, lest ihr hier.

Quelle: Focus „together“