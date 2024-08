Space Marine 2: Alles, was ihr zum blutigsten Action-Highlight des Jahres wissen müsst

Gut 13 Jahre lang haben Fans auf dieses Spiel gewartet: Endlich erscheint Warhammer 40.000: Space Marine 2. Der Third-Person-Shooter entführt euch abermals in das dystopische Universum, in der sich vieles ganz dem Namen gerecht um Krieg dreht.

Seit der überraschenden Ankündigung bei den Game Awards 2021 ist einiges passiert. Damit ihr nicht ganz unvorbereitet in den September startet, fassen wir für euch die wichtigsten Informationen rund um den Release, die Plattformen, Story und den Koop-Modus von Space Marine 2 zusammen.

Release und Plattformen: Wann erscheint Space Marine 2?

Eigentlich hätte das blutige Warhammer-Spiel bereits Ende 2023 erscheinen sollen, aber daraus wurde bekanntlich nichts. Stattdessen hat Publisher Focus Entertainment im November 2023 den Termin verschoben, ehe anschließend bei den Game Awards das finale Datum verkündet wurde.

Ihr wollt Gameplay und blutige Kämpfe sehen? Im Gameplay Overview-Trailer bekommt ihr das alles zu Gesicht:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Demnach erscheint Warhammer 40.000: Space Marine 2 am 9. September 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist bislang nicht angekündigt, gilt aber auch als recht unwahrscheinlich. Eventuell könnte der Shooter aber ein Kandidat für die immer noch unangekündigte Switch 2 sein.

Vorbestellen: Welche Editionen gibt es?

Wie viele moderne AAA-Spiele erscheint auch Warhammer 40.000: Space Marine 2 in mehreren Editionen. Genauer sind es vier Versionen, die sich inhaltlich wie preislich stark voneinander unterscheiden.

In unserer Tabelle erfahrt ihr die Unterschiede:

Standard Edition Gold Edition Ultra Edition Collector’s Edition 59,99 Euro (PC), 69,99 Euro (Konsole) 89,99 Euro (PC), 99,99 Euro (Konsole) 99,99 Euro (PC), 109,99 Euro (Konsole) 249,99 Euro Basisspiel Basisspiel Basisspiel Basisspiel Vorabzugang – 4 Tage Vorabzugang – 4 Tage Vorabzugang – 4 Tage Season Pass Season Pass Season Pass Ultramarines Champions Pack

Ultramarines Champions Pack Statue von Leutnant Titus Collector’s Edition Steelbook Artbook Gold Edition Steelbook

Story: Worum geht es überhaupt?

Die Geschichte von Space Marine 2 schließt an das Ende des Vorgängers an. Erneut schlüpfen wir in die Rolle des Ultramarine Titus, der nun allerdings nur noch Leutnant ist und nicht mehr Captain. Dafür aber hat er sich offenbar einer Rubicon Primaris-Operation unterzogen, wodurch er als ohnehin schon kräftig gebauter und augmentierter Marine noch schneller, härter und intelligenter ist.

Riesige Gebäude und ganz viele Tyraniden: In Space Marine 2 hat es Titus mal wieder nicht einfach. Credit: Focus Entertainment / Saber Interactive

Zeitlich stürzt sich Space Marine 2 in den vierten Tyraniden-Krieg, weshalb auch die wesentlichen Antagonisten im Spiel die insektenähnlichen Alienwesen sind. Vermutlich wird es aber nicht nur bei diesen Feinden bleiben. Worum es aber im Detail in der Story geht, das wollten die Entwickler*innen bisher nicht verraten.

Gameplay: Wie spielt sich Space Marine 2?

Space Marine 2 ist ein Third-Person-Shooter, wobei Letzteres nicht zu genau genommen werden sollte. Zwar schießt ihr auch mit zahlreichen Waffen, von Boltern bis Scharfschützengewehr und Flammenwerfer, aber ihr müsst ebenso gut im Nahkampf sein. Mit Kettensägenschwert und Schild oder mächtigen Hammer zerlegt ihr Tyraniden in zigfacher Ausführung.

Dieser Wechsel zwischen Fern- und Nahkampf ist ein zentraler Punkt in Space Marine 2, aber längst nicht das Ende der Fahnenstange. Ähnlich wie in den modernen Doom-Spielen könnt ihr Gegner außerdem per Finisher im wahrsten Sinne des Wortes zerreißen, um eure Schildenergie wiederherzustellen. Zudem müsst ihr bei manchen Gegnern gut blocken oder ausweichen, je nachdem wie gewaltig deren Angriff ist.

Wenn das Schießeisen nicht mehr reicht, dann wird zum Schwert gegriffen. Das tut auch großen Aliens richtig weh. Credit: Focus Entertainment / Saber Interactive

Zum Glück seid ihr nicht auf euch allein gestellt: In der Kampagne werdet ihr stets von euren Kumpanen Chairon und Galadriel begleitet, die ebenfalls Ultramarines sind. Das führt uns auch schon zum nächsten Punkt …

Koop: Ist die Kampagne zusammen spielbar?

… denn ja, ihr müsst Space Marine 2 nicht unbedingt allein erleben. Stattdessen könnt ihr die gesamte Kampagne im Koop-Modus mit bis zu zwei Freund*innen bestreiten. Dadurch könnt ihr euch gegenseitig unterstützen oder aufhelfen, falls mal jemand zu Boden geht und natürlich die komplette Storyline zu dritt absolvieren.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Crossplay: Für die Kampagne und Koop-Inhalte müsst ihr übrigens nicht auf derselben Plattform unterwegs sein. Space Marine 2 unterstützt Crossplay, sprich Konsolenspieler*innen können auch mit PC-Zockern zusammenarbeiten.

Multiplayer: PvE und PvP an Bord

Damit aber nicht genug, denn es gibt noch mehr Koop-Inhalte im Warhammer-Game. Neben der Kampagne könnt ihr euch in den sogenannten Operations-Modus stürzen, der technisch gesehen eine Art Konkurrenz zu Warhammer 40.000: Darktide ist. Ihr wählt aus einer von sechs Klassen, schließt euch mit zwei anderen Spieler*innen zusammen und erledigt verschiedene Missionen.

Am Ende wartet zwar kein besonders schicker Loot auf euch, dafür aber Erfahrungspunkte. Mit denen steigert ihr das Level eures Charakters, schaltet neue Talente und Waffen frei und könnt immer schwierigere Aufträge absolvieren, während ihr nebenbei unzähligen Tyraniden den Chitin-Körper knackt.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falls euch aber KI-Feinde irgendwann zu langweilig werden, gibt es noch einen PvP-Modus. In 6vs6-Matches teilt ihr gegen andere Spieler*innen aus und kämpft für Ruhm und Ehre der Space- oder Chaos Marines. Drei verschiedene Spielmodi stehen innerhalb des PvP-Teils parat: Annihilation (Team-Deathmatch), Seize Ground (Kontrollpunkte erobern und halten) und Capture and Control (wechselnder Kontrollpunkt, ähnlich wie King of the Hill).

Falls ihr übrigens wissen wollt, wie gut es sich auf Titus‚ neuem Schlachtfeld spielt, erfahrt ihr das in unserer großen Preview zu Space Marine 2.

Quellen: Focus Entertainment, Saber Interactive, YouTube / Focus Entertainment