Space Marine 2: Update der Entwickler – „Vertraut uns, es gibt Überraschungen“

Mit Warhammer 40.000: Space Marine 2 erschien erst vor wenigen Monaten der jüngste Teil des brutal-brachialen Space-Shooters. Kein Grund für die kreativen Köpfe, sich auszuruhen, denn nur kurz darauf und vor wenigen Tagen bestätigte man die Entwicklung von Space Marine 3.

Wie geht es nun aber mit dem zweiten Teil, der seit seinem Release im September nicht nur bei Spielerinnen und Spielern sondern auch Kritikerinnen und Kritikern auf überwiegend positive Resonanz stieß, weiter? Fans zeigen sich besorgt, doch die Entwickelnden hinter Space Marine 2 haben beruhigende Worte übrig.

Space Marine 2: So geht es trotz Ankündigung des dritten Teils weiter

Laut Saber Interactive und Focus Entertainment, die hinter Warhammer 40.000: Space Marine 2 und auch dessen Nachfolger stecken, sei die Sorge um mangelnden Support völlig unbegründet. Neue Inhalte, die Spielende bereits in der jüngeren Vergangenheit immer wieder an die Bildschirme fesselten, sollen auch weiterhin für Teil 2 erscheinen – wenn auch im Hintergrund am dritten Teil gewerkelt wird. Dies steht Space Marine 2 keineswegs im Wege, „ganz im Gegenteil“, wie es in einem Blog-Beitrag der Schöpfenden heißt.

„Um es klarzustellen: Space Marine 3 bedeutet nicht das Ende der Entwicklung von Space Marine 2“, so ganz konkret. Und: „Es gibt keine Teamwechsel, niemand verlässt das Spiel, und unsere Pläne, Space Marine 2 mit weiteren tollen Inhalten zu versorgen, bleiben bestehen. Wir arbeiten an vielen weiteren Inhalten und Überraschungen für die kommenden Monate, wie zum Beispiel einer neuen Klasse, mehr Operationen, Nahkampfwaffen und vielem mehr! Vertraut uns, es gibt Überraschungen, von denen selbst Dataminer noch nichts wissen.“

Solange sich der Space-Shooter seiner Beliebtheit erfreut, ist also so oder so nichts zu befürchten. Auch auf die angesprochenen Überraschungen können sich Fans des Titels freuen, immerhin wurden die bisherigen Updates positiv von der Community aufgenommen, was wiederum motiviert haben dürfte, weitere von ihnen nachzuliefern.

Dass Space Marine 2 2025 noch größer und gewaltiger werden soll, steht bereits seit einigen Wochen in Stein gemeißelt. Ein gigantisches Update ist ebenso seit Kurzem verfügbar und wir verraten, was sich hinter diesem verbirgt.

