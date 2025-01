Space Marine 2 wird 2025 noch größer und gewaltiger – „Ist das euer Ernst?“

Frohe Kunde für all diejenigen, die sich 2024 in Warhammer 40.000: Space Marine 2 verliebt haben: Eure Beziehung muss im neuen Jahr noch nicht in die Mottenkiste wandern. Stattdessen gibt es auch in den nächsten Monaten weitere Inhaltsupdates, die jedoch nicht überall positiv aufgenommen werden.

Neue Kampagneninhalte gibt es nämlich nicht: Die Geschichte rund um Protagonist Titus ist vorerst beendet und wird wohl frühestens in einem Nachfolger fortgesetzt. Dennoch dürft ihr euch 2025 über mehrere neue Koop-Inhalte freuen, während gleichzeitig ebenso PvP-Fans auf ihre Kosten kommen sollen. So zumindest der Plan für Space Marine 2 seitens der Entwickler*innen.

Space Marine 2: Die PvP-Zukunft des Shooters vorgestellt

Den Blogeintrag im Steam Community Hub beginnt Saber Interactive mit einem Rückblick und einem Dankeschön: Seit dem Release am 9. September konnte der Shooter über fünf Millionen Spieler*innen in den Bann ziehen. Damit auch im neuen Jahr entsprechender Zuwachs stattfindet, arbeitet das Team an einigen größeren Updates.

Freuen dürfen sich in erster Linie PvP-Fans: Im Laufe des Jahres soll es mindestens eine neue Karte geben. Diese fällt kleiner und enger aus, damit die Kämpfe eher im Nahkampf stattfinden. Ein erstes Bild verrät allerdings noch nicht allzu viel vom voraussichtlichen Layout.

Darüber hinaus wird es mit Patch 7.0 erstmals die Möglichkeit geben, Multiplayer-Lobbys mit eigenen Regeln zu erstellen. Die maximale Anzahl der Spieler*innen lässt sich zwar nicht verändern, aber ihr könnt die Gruppen individuell einstellen und zum Beispiel auch nur Scharfschützen erlauben.

Neue Klasse und Horde-Modus

Falls euch die Schlachten gegen andere Spieler*innen gar nicht reizen, müsst ihr nicht den Kriegshammer ins Korn werfen. Auch auf der PvE-Seite gibt es neue Inhalte, darunter unter anderem:

Horde-Modus: Dieser war bereits angekündigt, soll aber nun 2025 folgen. Wann genau? Das wird nicht verraten.

Dieser war bereits angekündigt, soll aber nun 2025 folgen. Wann genau? Das wird nicht verraten. Prestige-Rang: Mit Season 3 könnt ihr eure Klassen noch weiter verbessern.

Mit Season 3 könnt ihr eure Klassen noch weiter verbessern. Neue Operationen, neue Feinde

Neuer Schwierigkeitsgrad: Space Marine 2 war euch bislang zu einfach? Kein Problem, zukünftig wird es wieder knackiger.

Die vermeintlich größte Neuerung ist allerdings die Einführung einer neuen Klasse: Im Jahr 2025 bekommt ihr Zugriff auf den Salamander Champion, der sowohl im PvE- als auch im PvP-Modus als Scharfschütze zum Einsatz kommt. Letzteres sorgt jedoch für Unzufriedenheit: Die Salamander-Truppen stehen normalerweise nicht unbedingt für den extremen Fernkampf. „Scharfschützen-Salamander? Ist das euer Ernst?“, heißt es in so manchem Kommentar.

Bei den meisten Spieler*innen überwiegt jedoch die Freude darüber, dass Space Marine 2 weiterhin 2025 mit neuen Inhalten versorgt wird. Immerhin dauert es noch ein wenig bis voraussichtlich mit Borderlands 4 der nächste große Koop-Shooter vor der Tür steht.

Quelle: Steam