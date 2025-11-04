Spiel des Jahres: Diese Titel kämpfen um die „ultimative“ Auszeichnung 2025 – jetzt abstimmen

Obwohl noch ein paar Releases anstehen, beginnt bei einigen schon jetzt die Suche nach dem Spiel des Jahres. 2025 dürfte die Wahl besonders schwer werden, sind doch jede Menge Hochkaräter und Geheimtipps erschienen – einen glasklaren Favoriten? Den gibt es eventuell gar nicht.

Falls ihr jedoch schon eine definitive Meinung im Kopf hat, könnt ihr bereits jetzt eurer Stimme Gewicht verleihen – bei einem der ältesten Videospielpreise der Welt. Die Verleihung der Golden Joystick Awards steht nämlich kurz bevor und wie üblich wird das „ultimative Spiel des Jahres“ gesucht. Die Vorauswahl ist ziemlich knackig.

Spiel des Jahres: Diese zwölf Titel sind im Rennen für 2025

Schon seit 1983 existieren die Golden Joystick Awards. Durften früher ausschließlich britische Spieler*innen abstimmen, ist der Wahlprozess mittlerweile weltweit zugänglich. In über 20 Kategorien treten verschiedene Spiele gegeneinander an, aber am Ende zählt vor allem ein Preis: Das Spiel des Jahres, hier „Ultimative Game of the Year“ genannt, welches 2024 Black Myth: Wukong gewinnen konnte.

Lesetipp: So sahen unsere Spiele des Jahres 2024 aus

Wer der Nachfolger wird? Das entscheidet ihr, denn noch bis zum 7. November könnt ihr bei den englischsprachigen Kolleg*innen von Gamesradar+ abstimmen, welcher Titel sich am Ende die Krone aufsetzen darf. Insgesamt stehen zwölf große Namen auf der vorläufigen Liste:

Kingdom Come: Deliverance 2

Hades 2

Death Stranding 2: On The Beach

Donkey Kong Bananza

Clair Obscur: Expedition 33

Blue Prince

Split Fiction

Indiana Jones und der Große Kreis

Ghost of Yōtei

Peak

Hollow Knight: Silksong

Silent Hill f

Wer sich fragt, warum hier Indiana Jones auftaucht, obwohl das Indy-Abenteuer ja schon 2024 erschienen ist: Die Golden Joystick Awards beziehen sich immer auf einen zwölfmonatigen Zeitraum seit der letzten Verleihung. Für dieses Jahr sind also auch Veröffentlichungen für das Spiel des Jahres zulässig, die ab dem 1. November 2024 das Licht der Welt erblicken haben.

Nach den Joystick Awards nähern sich die TGAs

Die Golden Joystick Awards sind übrigens nicht die einzig große Verleihung rund um Videospiele in diesem Jahr. Die vielleicht wichtigste, aber zumindest nach außen hin populärste Veranstaltung findet im Dezember statt – die The Game Awards von Moderator Geoff Keighley.

In der Nacht vom 11. zum 12. Dezember 2025 dürfen sich wieder zahlreiche Entwickler*innen, E-Sportler*innen und Influencer*innen über die eine oder andere Auszeichnung freuen. Zusätzlich dürfte es wohl auch erneut ein paar Neuankündigungen und Trailerpremieren geben.

Welche Neuveröffentlichungen dort zum Spiel des Jahres antreten, steht aktuell noch nicht fest. Allerdings dürfte ein Titel wie Clair Obscur: Expedition 33, welches ja auch bei uns im Test eine absolute Fabelnote abstauben konnte, dort ebenso eine gewichtige Rolle spielen.

Quelle: Gamesradar+