Spielbare Ghouls in Fallout 5? Entwickler gibt Einblicke

Seit jeher sind in der postapokalyptischen und einem trostlosen Endzeitszenario gleichenden Welt von Fallout die Ghouls ein prägnanter Bestandteil. Die durch die radioaktiven Strahlen mutierten Wesen sind Mischformen aus Mensch und Untoten mit übernatürlichen Fähigkeiten.

In der seit Frühjahr auf Amazon Prime verfügbaren Serie zu Fallout ist Walton Goggins als Ghoul zu sehen – die Rolle brachte dem Schauspieler sogar eine Emmy-Nominierung ein. Bei den Fans gilt der Anti-Held als einer der Serienlieblinge, was auch an den Entwicklern der Spiele nicht unbemerkt vorbeigegangen ist.

Fallout 5: Könnt ihr als Ghoul spielen?

Infolgedessen wurde für den Online-Ableger Fallout 76 – noch immer der jüngste Teil der Spielereihe – ein 2025 erscheinendes Update angekündigt, in dem zum ersten Mal auch Ghouls als spielbare Charaktere zur Verfügung stehen werden. Könnte das auch eine Entwicklung sein, die in Fallout 5 zum Tragen kommt?

In einem Interview sagte Jon Rush, derzeit Creative Director bei Fallout 76, dass diese Idee nicht abwegig wäre (via TheGamer). „Wenn es etwas ist, was die Spieler*innen gerne machen, dann ist das absolut möglich.“ Es hänge demnach davon ab, wie die Idee in Fallout 76 aufgenommen wird. „Das Spiel ist gewachsen und so auch unsere Community. Sie wollen den Inhalt aus einem anderen Blickwinkel erleben. Sich in einen Ghoul zu verwandeln, ergibt Sinn, weil es neue Möglichkeiten eröffnet.“

Während es in Fallout 76 eine Quest (ab Level 50) gibt, die eine Verwandlung zum Ghoul triggern kann, könnte es in Fallout 5 vielleicht möglich sein, die Story schon als Mutant zu starten. „Wir machen unsere Spiele, damit die Fans daran Freude haben“, versichert Rush. „Wenn der Ghoul dieses Erlebnis verstärkt, dann sollten wir sie für Fallout 5 absolut in Betracht ziehen.“

Das Ganze ist jedoch in so ferner Zukunft, dass es wahrscheinlicher ist, dass wir bis dahin alle selbst in einem Atomkrieg zu Mutanten werden. Fallout 5 soll erst nach The Elder Scrolls 6 erscheinen, was wiederum nicht von 2028 herauskommen soll. Bis dahin müsst ihr euch mit Fallout 76 begnügen oder ihr sichert euch im Epic Games Store das Fallout-Bundle mit den frühen Titeln der Reihe.

