Spielt das beste Zelda so wie nie zuvor – Fan-Mod machts möglich

The Legend of Zelda: Ocarina of Time gilt gemeinhin nicht nur als das beste Spiel der Reihe, sondern sogar als eines der besten Videospiele aller Zeiten. Die Meinungen in der Spielerschaft sowie der Metacritic-Score unterstreichen dies.

Und während wir schon viel zu lange auf eine heiß ersehnte Remake-Version warten, machen sich Fans daran, ihre eigenen Adaptionen zu spinnen. Ships of Harkinian ist vielleicht die bekannteste davon; ein Nutzer hat sich mithilfe von Dolphin VR jetzt aber an eine Mod gewagt, die euch das Spiel aus einer nie gesehenen Perspektive zeigt.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – In VR quer durch die Hylianische Steppe

Erstellt von BrianMp16 und in einem Video auf dem YouTube-Kanal von legaiaflame festgehalten, sehen wir zahlreiche Spielszenen aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time aus der First-Person-Perspektive. „Ihr seid die ganze Zeit in der Egoperspektive, von Anfang bis Ende“, heißt es in der Videobeschreibung. „Verschiedene Codes waren nötig, um die Anzeigen wie Karte oder Energie auszublenden.“

Seht hier das Video zu Ocarina of Time VR:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sogar auf Epona zu reiten ist in First Person möglich, wie gleich ab Minute Drei im Video gezeigt wird. In dem rund einstündigen „Showcase“ sind zahlreiche ikonische Momente des Spiels festgehalten, vom Bosskampf mit Volvagia über die unheimliche Erkundung des Brunnens in Kakariko bis zum allseits verhassten Wassertempel.

Lesetipp: Beeindruckender Fan-Trailer zu Nachfolger-Vision von The Wind Waker

Dank des Tools Dolphin VR ist es möglich, das Spiel komplett im Virtual Reality-Modus zu spielen. Die recht in die Jahre gekommene Grafik und die niedrige FPS-Rate – wie in den Kommentaren auch herausgestellt – könnte dieser Erfahrung allerdings langfristig einen Dämpfer verpassen. Als neuartiges Spieleerlebnis für diesen zeitlosen Gaming-Kracher sollte es allerdings für eingefleischte Fans allemal taugen.

Es ist spannend, zu sehen, mit welchen Ideen die kreative Community immer wieder um die Ecke kommt, um dem ohnehin schon umfangreichen Portfolio von Nintendos beliebter Spielereihe noch weitere Einträge hinzuzufügen. Erst im letzten Jahr hatte ein Roguelike im A Link to the Past-Stil die Runde gemacht, das auch uns begeistert hat.

Quelle: YouTube / legaiaflame