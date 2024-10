Splinter Cell: Exklusiv-Meldung verrät großes Geheimnis – Verbindung zu Open World von Star Wars

Bevor Assassin’s Creed unserer französischen Nachbarn von Ubisoft die Alleinherrschaft über actiongeladenes Stealth-Gameplay zugeschustert bekam? Gab es die Splinter Cell-Reihe mit Haudegen Sam Fischer am Drücker, der sich in insgesamt sechs Hauptspielen durch Licht und Schatten (aber vor allem Schatten) bewegt hat.

Der neueste Serienteil ist dabei schon ein Weilchen her. Mit Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist erschien im Jahre 2013 das sechste Kapitel, vermengte Gameplay-Elemente aus den Vorgängern Chaos Theory und Conviction miteinander. Aktuell befindet sich unter Ubisofts Dach ein Remake zum allerersten Splinter Cell in der Mache – das immer wieder totgesagt wird. Dem ist laut eines neuen Exklusiv-Berichts nicht so.

Splinter Cell: Remake – Codename & Engine bekannt

Denn wie unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Insider Gaming jetzt berichten, wurde das Splinter Cell Remake nicht nur – man entschuldige uns die Doppelung – nicht abgesägt, sondern wird aktuell unter dem Codenamen North entwickelt. Der zufällig klingende Codename lädt zu Spekulationen ein, sehr wahrscheinlich dürfte allerdings auch sein, dass es sich um eine Bezeichnung ohne weitere Bedeutung handelt.

Abseits davon wurde im selben Bericht jetzt nochmal bestätigt, was wir zuvor schon wussten: Entgegen vorheriger Serienteile macht sich das Remake nicht eine Version der Unreal Engine zunutze, sondern baut auf der Snowdrop Engine auf. Wir erinnern uns: Dasselbe Grafikgerüst kam erst kürzlich beim von Massive Entertainment entwickeltem und von Ubisoft herausgebrachtem Star Wars Outlaws zum Einsatz. Andere, namhafte Titel der letzten Jahre, die von der Snowdrop Engine befeuert wurden, waren Avatar: Frontiers of Pandora oder xDefiant.

So sah das vor rund zwei Jahren aus, als Ubisoft mit seinem Splinter Cell Remake an die Öffentlichkeit trat.

Was wir noch über Splinter Cell Remake wissen …

Im selben Bericht von Insider Gaming wird der leitenden Produzent Matt West (Ubisoft Toronto) mit nachstehenden Worten zitiert. Das Zitat geht zurück auf die Bekanntgabe von Splinter Cell Remake im Dezember 2021.

„Da wir es [Splinter Cell Remake] von Grund auf neu aufbauen, werden wir alles visuell auf den neuesten Stand bringen – das betrifft auch die Design-Elemente. Damit wollen wir Komfort gewährleisten und den Erwartungen der Spieler Rechnung tragen. Wie die Originalspiele, wird das Ganze linear sein; eine offene Spielewelt wird es nicht geben. […] Das von uns angestrebte Spielerlebnis ist direkt mit dem Gefühl verbunden, das wir in Spielern auslösen wollen. Wir wollen die Essenz der Originalspiele einfangen.“ Matt West (Leitender Produzent bei Ubisoft Toronoto)

Obwohl sich die Neuigkeiten zum Remake der Abenteuer des Sam Fischer positiv anhören, legen einige Nutzer*innen auf Reddit eine womöglich begründete Skepsis an den Tag – und schreiben Sätze wie: „Ich bin normalerweise Optimist, aber bis wir etwas von Jason Schreier oder Ubisoft selbst erfahren, gehe ich davon aus, dass es sich bestenfalls in der Entwicklungshölle befindet.“ Ob Optimist, Pessimist, oder irgendwas dazwischen: Inwiefern wir uns als Sammy Fischer wirklich bald wieder das Trifokal-Sichtgerät über die Stirn schieben, bleibt wie immer abzuwarten.

Quellen: Insider Gaming, YouTube / @Ubisoft North America, Reddit / @Kn1ghtV1sta