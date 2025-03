Split Fiction: Neuer Koop-Kracher bricht EAs 13 Jahre alten Fluch

„Auf dem Koop-Thron sitzt jetzt ein neues Spiel“ titelten auch wir in unserer Einschätzung zum neuen Werk der It Takes Two-Schaffenden. Kein Wunder also, dass Split Fiction binnen kürzester Zeit einen Fluch bricht, der bereits seit etlichen Jahren auf Publisher EA lastet.

Und tatsächlich: Die positiven Bewertungen seitens Kritikerinnen und Kritikern überschlagen sich förmlich, was dafür gesorgt hat, dass man sich seitens Electronic Arts endlich wieder freuen darf. Immerhin: Ganze 13 Jahre sind seit dem letzten so starken Meilenstein vergangen.

Split Fiction: Zum ersten Mal seit 13 Jahren – EA freut sich über Meilenstein

Doch worum geht es genau? Das verrät der Twitter-Account von KAMI, der Abonnentinnen und Abonnenten regelmäßig mit News, Reviews und anderen Inhalten rund um die Welt der Videospiele versorgt, ganz konkret. Laut ihm ist Split Fiction EAs erstes Spiel seit Mass Effect 3, das bei Metacritic eine Wertung von 90 oder höher einfahren konnte.

Dies ist auch auf der betreffenden Seite selbst ersichtlich, wo Split Fiction vom Koop-Thron aus, wie es in unserem Test heißt, auf eine satte Bewertung von 91 blicken darf. Vor allem in der jüngeren Vergangenheit konnte EA nicht an Mass Effects Erfolge anknüpfen, befand Dragon Age: The Veilguard mitunter als schuldig für den Misserfolg. Umso erfreulicher dürfte es sein, nun den bislang stärksten Titel des Jahres hervorgebracht zu haben.

Entwicklungsstudio Hazelight hingegen knüpft an die Erfolge der Vergangenheit an. So steht man für innovative Koop-Projekte, die das Potenzial zum massentauglichen Mega-Hit haben. Schon 2021 erschien mit It Takes Two das damalige Spiel des Jahres, welches sich allerdings „nur“ mit einer Bewertung von 88 zufrieden geben musste.

Seid ihr auch schon ganz heiß darauf, euch in die virtuellen Welten von Split Fiction zu stürzen, dürften euch Systemanforderungen sowie Steam Deck-Kompatibilität möglicherweise interessieren.

