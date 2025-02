Split Fiction: Entwickler kommen euch wieder mit tollem Angebot entgegen

Fans von Koop-Spielen blicken gespannt auf die erste Märzwoche, denn da erscheint Split Fiction. Das Folgewerk zu It Takes Two, seinerzeit im Jahre 2021 Game of the Year-prämiert, wird spätestens seit dem spektakulären Trailer Ende letzten Jahres heiß erwartet.

Studio Hazelight setzt dabei wieder auf das bewährte Konzept, dass das kreative Spiel ausschließlich im Zwei-Spieler*innen-Modus gezockt werden kann. Und ebenso wie bei zurückliegenden Titeln wird es euch bei Split Fiction dahingehend leicht gemacht.

Split Fiction: Couch- oder Online-Koop – ihr habt die Wahl

Das Abenteuer um die beiden Autorinnen Mio und Zoe, die in ihre eigenen fiktiven Welten aus Fantasy und Science Fiction gesogen werden, könnt ihr nicht nur zu zweit im Couch-Koop genießen. Dort erlebt ihr zwar hautnah, wie sich eure Spielpartner*innen schlagen und könnt authentisch und gemeinsam auf die Geschehnisse im Spiel reagieren, aber auch für Teams, die sich im Online-Modus zusammenschließen, hat Hazelight ein offenes Ohr.

So stellt das Studio für Split Fiction abermals den Freunde-Pass zur Verfügung. Damit braucht nur eine Person das Spiel zu kaufen und kann dank dieser Funktion ein*e Freund*in einladen, online mitzuspielen. Diesen Vorteil hatten die Entwickler auch schon bei It Takes Two und A Way Out angeboten – nicht selbstverständlich, quasi einen 2-for-1-Rabatt mitzuliefern.

Lesetipp: Das müsst ihr zu Split Fiction wissen.

Hinzu kommt jetzt noch, dass der Freunde-Pass auch Crossplay-Funktion hat. Split Fiction erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und ihr könnt das Koop-Abenteuer mit euren Freund*innen zusammen zocken, ganz gleich auf welcher Plattform sie es spielen. Voraussetzung für eine solche Partie ist jedoch logischerweise, dass ihr beide mit eurer Konsole beziehungsweise am Computer online seid.

Split Fiction kommt am 6. März zu uns. Warum dessen Game Director Josef Fares sagt, dass Spiele schwieriger zu produzieren sind als Filme, könnt ihr hier lesen.

Quelle: EA.de