Split Fiction: Nächstes Spiel von Koop-Legende Hazelight bereits in Arbeit

Noch ganz frisch benetzt der Erfolg von Split Fiction in den Büros des Entwicklungsstudios Hazelight die Luft. Dort beschäftigen sich die Mitarbeitenden gerade allerdings nicht, wie man vielleicht denken könnte, mit einem Kreislauf aus Zahlen auswerten und feiern.

Tatsächlich stecken sie ihren Fleiß bereits jetzt in ein nächstes Game, wie Chef Josef Fares verrät. Die Spieleschmiede scheint also nach A Way Out, It Takes Two und Split Fiction immer noch neue Ideen für Doppelpack-Action (oder vielleicht sogar Einzelpack-Erlebnisse?) auf Lager zu haben.

Nach Split Fiction: Wie geht es weiter für Hazelight?

Strahlende Wertungen und beeindruckende Verkaufszahlen: Split Fiction ist im März 2025 keineswegs klanglos in der Videospielwelt eingeschlagen. Die Erwartungen waren hoch, nachdem Hazelight einige Jahre zuvor mit dem Paartherapie-Plattformer It Takes Two bereits etliche Preise einheimsen konnte. Doch der Koop-Kracher hatte keine Probleme damit, diese zu treffen oder gar zu übertreffen und damit die Verlässlichkeit des Teams in Bezug auf Qualität erneut zu stärken.

Umso spannender zu beobachten, was die Verantwortlichen als Nächstes aus dem Hut zaubern. Bisher ist darüber noch recht wenig bekannt, doch zumindest wissen wir dank des Friends per Second Podcasts, bei dem Josef Fares vor Kurzem zu Gast war, dass sich seit etwa Mitte Februar ein weiteres Spiel in Entwicklung befindet.

Hier die besprochene Podcast-Folge:

Fares ist, wie gewohnt, sehr zuversichtlich, was dieses Projekt anbelangt. „Es ist nicht so, dass wir denken ‚Oh scheiße, wie können wir [Split Fiction] toppen oder noch besser werden?‘. […] Wartet nur, was wir als Nächstes vorhaben. Ich weiß, es klingt übermütig. Aber so sicher sind wir uns in dem, was wir tun“, erklärt er während seines Auftritts.

Besser als Split Fiction, aber wie?

Noch befindet sich Hazelights künftiges Werk in einer sehr frühen Phase. Beflügelt von den Erfolgen der nahen und fernen Vergangenheit, ist das Team laut Fares schon jetzt überzeugt davon, im Vergleich zu den bisherigen Releases ein viel besseres Spiel abliefern zu können. Mit Blick auf die äußerst positive Rezeption des angesammelten Repertoires, weckt diese Aussicht große Hoffnungen.

Über den Inhalt des besprochenen Titels kann natürlich schon jetzt spekuliert werden. Beispielsweise wäre ein direkter Nachfolger von It Takes Two denkbar, nachdem Fares schon einmal sein Interesse an einem solchen Vorhaben bekundet hat. Auch Singleplayer-Games will Fares nicht von möglichen Plänen ausschließen, obschon Koop weiterhin in der DNA des Studios verankert bleiben soll. „Aber es würde auf eine Hazelight-Art passieren, mit einem Hazelight-Twist. Es wäre nicht das typische Singleplayer-Spiel“, fügt er dem hinzu.

Trotz der sich nun auftuenden Entwicklungen liegt der Fokus der Spieler*innen so kurz nach Veröffentlichung erstmal weiter auf Split Fiction. Und auch im Gedächtnis von Publisher EA zeigt der Titel vermutlich noch starke Präsenz. Immerhin hat Split Fiction einen 13 Jahre alten Fluch gebrochen, der auf dem Unternehmen lastete.

Quellen: YouTube / Skill Up, YouTube / MinnMax