Split Fiction: Release, Gameplay und Story – alles zum neuen Spiel der It Takes Two-Macher

Kaum ein Studio in der Welt steht so konsequent für reine Koop-Spiele wie die Hazelight Studios, angeführt von Josef Fares. Nach A Way Out und It Takes Two kommt mit Split Fiction das mittlerweile dritte Spiel, welches ihr nur zu zweit auf der Konsole oder dem PC erleben könnt.

Denn natürlich lässt sich das schwedische Team nicht beirren, sondern bleibt seinen eigenen Stärken weiterhin treu. Wir fassen für euch an dieser Stelle zusammen, welche das sind, wann der Release von Split Fiction ist und worauf ihr besonders achten solltet.

Release: Wann erscheint Split Fiction?

Sofern nichts auf den letzten Metern schiefgeht, findet der Release von Split Fiction am 6. März 2025 statt. Damit liegen zwischen Ankündigung, die im Rahmen der The Game Awards 2024 im Dezember erfolgte, und Veröffentlichung gerade einmal wenige Monate, was durchaus ungewöhnlich ist.

Andererseits passt es zum EA der jüngeren Zeit: Der Publisher verkürzt die Marketingzeit seiner eigenen Spiele. Auch Dragon Age: The Veilguard oder das letzte Need for Speed hatten zwischen dem ersten Gameplay-Trailer und Release nicht mehr unendlich Zeit, um sich zu präsentieren.

Der März dürfte derweil der Lieblingsmonat der Hazelight Studios sein: Auch A Way Out (2018) und It Takes Two (2021) erschienen im Frühlingsmonat. Es würde uns also nicht wundern, wenn ein zukünftiges viertes Spiel erneut im März erscheint. Aber bis dahin vergeht sicherlich noch einiges an Zeit.

Plattformen: Wo könnt ihr Split Fiction spielen?

Nach aktuellem Stand könnt ihr Split Fiction im März auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S spielen. Eine Veröffentlichung auf der PS4 und Xbox One ist, anders als bei It Takes Two, nicht geplant. Sprich: Lediglich auf der aktuellen Konsolengeneration kommt ihr in den Spielgenuss.

Im Folgenden seht ihr den Ankündigungstrailer zu Split Fiction, der bereits einiges zum Gameplay verrät:

Auch zur Nintendo Switch wird bislang geschwiegen. Es ist aber vorstellbar, dass ein Release auf dem Konsolenhybrid später erfolgt beziehungsweise die Entwickler*innen auf die Switch 2 warten. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Koop-Pflicht und Freundespass: Wie funktioniert das?

Wie schon bei den vorherigen Spielen der Hazelight Studios könnt ihr auch Split Fiction nur zwingend im Koop erleben. Eine Singleplayer-Option ist nicht vorgesehen und auch nicht geplant. Das heißt, ihr braucht zwingend eine*n Freund*in und könnt dann entweder lokal im Couch-Koop oder über den Online-Modus zusammen die Geschichte erleben.

Für Letzteres benötigt ihr übrigens nicht zwingend zwei separate Exemplare: Split Fiction nutzt abermals einen Freundespass. Mit diesen könnt ihr eine*n Partner*in einladen, mit euch zu spielen, ohne, dass diese*r einen Kauf tätigen muss. Es braucht also nur immer eine Person das Spiel – praktisch. Sogar Crossplay ist mit an Bord.

Story: Worum geht’s in der Handlung?

In Split Fiction schlüpft ihr in die Rollen von Zoe und Mio, die beides junge Romanautorinnen sind und sich eher zufällig über den Weg laufen. Beide bedienen nämlich jeweils unterschiedliche Szenarien: Mio liebt Sci-Fi, während Zoe sich vor allem im Fantasy-Bereich austobt.

Auch geschossen wird in Split Fiction: Im Sci-Fi-Setting fliegen die Laserstrahlen. Credit: Electronic Arts / Hazelight Studios

Bei einem Experiment innerhalb einer viel zu aalglatt wirkenden Firma stellen sie schnell fest, dass etwas nicht stimmt. Anstatt nur in mehr oder weniger realistischen Nachbildungen ihrer eigenen Geschichten zu landen, plant die Firma ihre kreativen Ideen zu klauen – Zoe und Mio müssen zwingend zusammenarbeiten, um genau das zu verhindern.

Auf ihrem Weg müssen beide zwischen ihren Universen hin- und herwechseln: Mal landen die beiden in einem typischen Fantasy-Wald, manchmal geht es aber auch in den Weltraum und so weiter.

Gameplay: Wie spielt sich Split Fiction?

Split Fiction ist in erster Linie ein mehr oder weniger klassisches 3D-Action-Adventure: Sprich ihr rennt, springt, kämpft und rätselt euch durch die verschiedenen Level. Allerdings wird der Koop-Aspekt vollkommen ausgereizt, in dem ihr stets zusammenarbeiten müsst: Mal muss Zoe einen bestimmten Schalter erreichen, aber zuvor muss Mio ihr den Weg öffnen.

Im Detail versprechen die Hazelight Studios jedoch viel mehr als das: In jedem Level soll es eine einzigartige Spielmechanik geben. So zieht ihr etwa Baby-Drachen auf, die zunehmend größer werden und immer mehr Fähigkeiten erlangen. Oder aber ihr spielt Schweine, die früher oder später auf dem Grill landen…

Wie umfangreich Split Fiction wird, ist noch unklar. Aber vermutlich könnt ihr euch auf eine Spielzeit zwischen zehn bis 15 Stunden einstellen, so wie es bereits bei It Takes Two der Fall war.

Wenn die Drachenbabys erwachsen werden, können wir auf ihnen fliegen – und das sogar ziemlich rasant. Credit: Electronic Arts / Hazelight Studios

Nun seid ihr aber gefragt: Freut ihr euch auf Split Fiction? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

