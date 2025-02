Split Fiction: Zu dieser Uhrzeit bekommt ihr unseren Test

Schafft Hazelight schon bald den Hattrick? Mit A Way Out und It Takes Two hat das schwedische Team längst unter Beweis gestellt, dass sie Koop-Spiele richtig gut beherrschen. Am 6. März soll Split Fiction auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S die endgültige Krönung folgen.

Ob das klappt? Das können wir euch aktuell noch nicht sagen, aber zumindest verraten, dass die Testversion zum vielversprechenden Abenteuer bei uns eingetrudelt ist. Das heißt wir schlüpfen schon sehr bald in die Rollen von Zoe und Mio, um euch noch vor dem Release eine Wertung nennen zu können.

Split Fiction: Dann kommt unser Test

Genauer gesagt fällt das Embargo für Split Fiction am 4. März um 17:00 Uhr. Um diese Uhrzeit wird dann auch unser Test samt Wertung online gehen, damit ihr wisst, ob sich die Koop-Erfahrung lohnt und ob an das qualitative Niveau von It Takes Two angeknüpft werden kann.

Als Tester*innen kommen einerseits meine Wenigkeit (Sören) als auch meine Kollegin Arlene zum Einsatz. Zusammen erkunden wir fortan die aus den Trailern bekannten und wundersamen Sci-Fi- und Fantasy-Welten von Split Fiction und schauen genau hin, ob die kooperative Elemente so gut greifen, wie beim vier Jahre alten geistigen Vorgänger. Immerhin konnte sich dieser seinerzeit bei den The Game Awards zum Spiel des Jahres wählen lassen – ob Split Fiction das auch schafft?

Lesetipp: Alle Infos, die ihr zu Split Fiction noch vor dem Release wissen müsst, fassen wir für euch zusammen

Auch ein entsprechendes Testvideo ist von unserer Seite aus geplant, dementsprechend zögert nicht, unserem YouTube-Kanal zu folgen. Dort seht ihr dann, wie sich Split Fiction in Bewegung und optisch präsentiert, während wir natürlich auf alle Stärken und Schwächen des Titels eingehen.

Und falls ihr ohnehin schon Lust auf das neue Spiel verspürt, bedenkt, dass ihr den Titel definitiv nur zu zweit erleben könnt. Immerhin braucht aber bei Split Fiction nicht jede*r Spieler*in ein eigenes Exemplar.