Stalker 2: Entwickler beobachtet das Feedback – „Wir haben noch große Pläne“

Stalker 2: Heart of Chornobyl ist seit dieser Woche offiziell draußen – eine Reihe Bugs rütteln allerdings noch an der Performance des Spiels wie ein Herbststurm an einer morschen Gartenlaube. Dieser Umstand ist unter anderem dafür zuständig, dass viele Reviewer*innen sich derzeit noch außer Stande sehen, dass Spiel abschließend zu bewerten.

Auch bei uns hatte der Shooter aus dem Hause des ukrainischen Studios GSC Game World erst noch keine Bewertung – Updates und Hotfixes in den nächsten Tagen sollten dazu führen, dass das Spiel besser spielbar wird. Die Entwickler wissen jedenfalls um die Defizite und wollen sich weiterhin ins Zeug legen.

Stalker 2: Sowohl Rückkehr als auch Neuanfang

In einer Erklärung, welche das Studio auf dem offiziellen Twitter-Kanal veröffentlichte, schwangen verschiedenste Emotionen mit. „Gegen alle Widerstände ist es da: Unser größtes Spiel, unsere eigene Story, unser Liebesbrief an die Ukraine.“ 15 Jahre nach dem letzten Teil ist Stalker 2: Heart of Chronobyl in vielerlei Hinsicht ein besonderes Spiel. „Wir hoffen, dass alle Freunde dieses Universums sich schnell wie Zuhause fühlen. Dieses Projekt steckt voller Liebe und Passion des gesamten Teams.“

Gleichzeitig ist man sich der Bugs bewusst. „Wir haben noch nie ein Spiel dieser Größe herausgebracht und verstehen, dass es noch ein paar Ecken und Kanten gibt. Aber wir verfolgen euer Feedback und bringen so schnell wie möglich die Dinge in Ordnung, die unsere Aufmerksamkeit benötigen.“ In den ersten Tagen nach dem Release hatte das Team schon Hotfixes herausgeschickt.

In naher Zukunft sollen dann größere Updates folgen, mit konstanten Verbesserungen sowie gratis Ingame-Content. Im Dezember will GSC Game World eine Roadmap veröffentlichen, was Fans zukünftig erwarten können. „Wir haben noch große Pläne mit dem Stalker-Universum. Es ist sowohl eine Rückkehr als auch ein Neuanfang einer großartigen Reise für uns.“

Stalker 2 wurde bereits vor rund sechs Jahren angekündigt. Wegen des Kriegs in der Ukraine hatte man die Entwicklung zwischenzeitlich eingestellt, im Herbst 2022 verlegte das Entwicklungsteam seinen Sitz nach Prag. Unseren Test samt finaler Wertung könnt ihr hier lesen.

Quelle: Twitter / @stalker_thegame