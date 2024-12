Stalker 2: Entwickler hat weitere Pläne für 2025 –vollständige Roadmap in Aussicht

Während sich zwischen der Gegenwart und dem Release von Stalker 2 ein immer dickeres Polster an Zeit ansammelt, sorgt die Nachrichtenlage rund um das Spiel immer noch für angekaute Fingernägel – so viel Spannung liegt in der Luft.

Anfangs hallten noch Aufschreie durch die Zone, dass technische Schwierigkeiten beherzt am Geschehen nagen würden. Die sind nun stiller geworden, nachdem ein gigantischer Patch sich als Flicken darüber gelegt hat. Der nächste Schritt soll lauten, mehr Content nachzuliefern.

Stalker 2: 2025 hält noch ungeklärte Neuerungen bereit

Über 1.800 Probleme hat Patch Nummer 1.1 in Stalker 2 gelöst. Vor allem die Anwendung A-Life 2.0, welche NPCs besonders lebendig wirken lassen soll, stand im Fokus dieser Anpassungen. Damit zeigen die Entwickler*innen bei GSC Game World eindrücklich, dass sie die Schwächen des Shooters im Visier haben und bemüht sind, Verbesserungen auf den Weg zu bringen.

Obwohl die Bugs im Gedächtnis der Spieler*innen noch recht präsent sind, hat sich die allgemeine Rezeption der Neuerscheinung davon nicht in den Dreck ziehen lassen. Ein Blick auf die sehr positiven Steam-Rezensionen macht das beispielsweise deutlich. Für Fans, die bereits viele Stunden in der Sperrzone von Tschernobyl verbracht haben, stellt sich jetzt die Frage, was die Zukunft von Stalker 2 ihnen an zusätzlichem Content bescheren wird. Eine Aussicht auf die Antwort verbirgt sich in Form eines Tweets:

https://twitter.com/stalker_thegame/status/1870106910751703303

GSC Game World richtet sich darin mit einer Nachricht zum Jahresende an Fans, die eine Roadmap für die kommenden Inhalte von Stalker 2 ankündigt. Anfang 2025 soll diese dem Blick der Öffentlichkeit freigegeben werden. Was genau die Pläne beinhalten, dazu gibt es bisher noch keine Details. Es heißt lediglich, man wolle „damit fortfahren, Stalker 2 im bevorstehenden Jahr zu updaten“. Denkbare Punkte sind aber vor allem der versprochene Multiplayer-Modus und DLCs, deren Auftreten die Existenz des Season Pass voraussagt.

Neben den kontinuierlichen Arbeiten am neuesten Werk wollen die Entwickler*innen auch vergangenen Ablegern nochmal ihre Aufmerksamkeit widmen: Die Stalker: Legends of the Zone-Trilogie soll 2025 ein Next-Gen-Update für Konsolen erhalten. Eine Auffrischung der PC-Versionen der originalen Stalker-Titel sei ebenfalls in Planung, allerdings sind diesbezüglich noch keine Zeiträume bekannt.

In unserer Redaktion hat Stalker 2 es übrigens geschafft, als eines von zehn 4P-gekührten Spielen des Jahres aufzutauchen. Welchen Games diese Ehre ebenfalls zukommt, lest ihr im Artikel zu unserer persönlichen GOTY-Aufstellung.

