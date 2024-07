Stalker 2 kommt später: Warum ihr auf den Shooter noch länger warten müsst

Unter normalen Umständen, in denen die Ukraine nicht von Russland angegriffen wird, wäre S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl vielleicht schon erschienen. Aber bekanntlich ist die Lage in der Welt ein wenig anders, weshalb auch die folgende Nachricht nicht zu überraschend kommt: Der Shooter wurde abermals verschoben.

Eigentlich sollte der zweite beziehungsweise technisch gesehen vierte Ausflug in die sogenannte „Zone“ am 5. September 2024 erscheinen. Daraus wird aber nichts, wie das ukrainische Entwickler*innen-Team von GSC Game World in einer Pressemitteilung verkündet. Ihr müsst euch stattdessen rund zwei Monate länger gedulden.

Stalker 2: Das ist der neue Releasetermin

Nach der Verschiebung soll Stalker 2 nun am 20. November 2024 für PC und Xbox Series X|S erscheinen. Der Grund für die erneute Änderung des Releasetermins? Die Technik, denn das Team benötigt schlichtweg noch etwas mehr Zeit, um Fehler aus der Welt zu schaffen.

„Wir wissen, dass ihr vielleicht des Wartens müde seid, und wir wissen eure Geduld wirklich zu schätzen. Diese zwei zusätzlichen Monate werden uns die Möglichkeit geben, weitere „unerwartete Anomalien“ (oder einfach „Bugs“, wie ihr sie nennt) zu beheben“, so Yevhen Grygorovych, der Game Director von GSC Game World.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zeitgleich mit der Bekanntgabe, dass Stalker 2 später erscheint, kündigte das Team an, dass ihr bald viel mehr aus der Spielwelt sehen werdet. Am 12. August wird ein ausführliches Deep Dive-Video veröffentlicht. Neben Interviews und verschiedenen Gameplay-Szenen, wird man außerdem eine komplette Story-Quest vorstellen. Zusätzlich könnt ihr mit mehr Infos zu verschiedenen Spielmechaniken rechnen.

Unterstützung für die Präsentation erhält GSC Game World abermals von Xbox. Auch das dürfte kaum wundern, schließlich arbeiten die beiden Firmen schon länger zusammen. Aus diesem Grund erscheint der Ego-Shooter direkt am Releasetag im Xbox Game Pass, sowohl für PC als auch Konsole. Mehr Infos zu Stalker 2 findet ihr derweil in unserer großen Übersicht, in der wir euch alle wichtigen Infos kurz und knapp zusammenfassen.