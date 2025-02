Absurde Anzahl: Neues Update für Stalker 2 bringt über 1.700 Änderungen mit – das steckt drin

Stalker 2 mag bei seinem Release letztes Jahr viele Qualitäten an den Tag gelegt haben, doch technisch war der zweite Ausflug in die Zone ein echtes Desaster.

Seitdem schrauben die Entwickler*innen fleißig an ihrem Baby und zeigten mit dem gestern veröffentlichten Update 1.2, was genau da hinter den Kulissen eigentlich passiert. Auch ohne einen genauen Blick auf die Patch Notes zu werfen: Mit mehr als 1.700 Änderungen hat man hier wirklich ganze Arbeit geleistet.

Gleich vorweg: Die Liste der Änderungen ist wirklich ellenlang, falls ihr also auf Tauchgang gehen und jede einzelne davon in euer Gehirn prügeln wollt, empfehlen wir euch direkt einen Besuch im entsprechenden Post auf Steam. Für alle anderen folgt hier die Kurzfassung, auf was genau ihr euch mit dem Update 1.2 in Stalker 2 einstellen dürft.

Glücklicherweise haben die Entwickler*innen von GSC Gameworld ihre Wagenladung an Anpassungen in ein paar Subkategorien eingeteilt. So soll der neue Patch unter anderem das Verhalten von Mutanten, die Zielgenauigkeit von NPCs und die Stealth-Mechaniken verbessern, wobei darunter auch eine ganze Menge Bugs fallen, die mit dem neuen Update behoben werden.

Das betrifft auch die Haupt-Story und Nebenmissionen, bei denen ihr an wirklich zahlreichen Stellen feststecken bleiben konntet oder euch auf einmal mit feindseligen NPCs konfrontiert saht, die normalerweise ruhig hätten bleiben sollen. Auch am Balancing wurde etwas geschraubt: So sollen weniger NPCs in Exoskeletten oder mit sehr starken Waffen im frühen Spielverlauf auftauchen, während die blinden Hundemutanten euch öfter an die Kehle springen können.

Alle 1.700+ Anpassungen im Update 1.2 findet ihr wie bereits erwähnt im oben verlinkten Post auf Steam, wo die Entwickler*innen auch versprechen, weiterhin auf euer Feedback zu hören. Wenn ihr also in der Zone unterwegs seid und euch etwas auffällt, was euch komisch vorkommt: Meldet euch! Wenn man irgendwann die Technik im Griff hat, kommen vielleicht auch die bereits angekündigten neuen Inhalte für Stalker 2.

Quelle: Steam /Stalker 2