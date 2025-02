Star Trek Online: Neue Ankündigung – Das bekommt ihr jetzt kostenlos

Die 33. Staffel des kostenlosen Star-Trek-MMORPG ist ab sofort auf dem PC spielbar. Konsoleninhaber*innen müssen sich dagegen noch bis zum 11. März 2025 gedulden, bevor sie in Star Trek Online: Unveiled neue Abenteuer erleben können.

Im Mittelpunkt der Staffel steht die Episode Axiom, in der ihr herausfinden müsst, was an Bord des geheimnisvollen Schiffs Harmony geschehen ist. Fans können sich zudem auf ein Jubiläumsevent freuen, das 15 Jahre Star Trek Online feiert und exklusive Belohnungen bietet.

Star Trek Online: Unveiled – Alte Bekannte und neue Herausforderungen

Im Ram-Izad-System bahnt sich eine neue Katastrophe an. Ein verzweifelter Notruf von Hugh, dem Anführer der Borg-Kooperative, führt euch in den Delta-Quadranten, wo das Schiff der Aetherianer-Anführerin Thaseen-Fei schwer beschädigt treibt. Bei eurer Rettungsmission trefft ihr nicht nur auf alte Bekannte, sondern müsst auch eine neue Bedrohung der Borg aufdecken.

Denn: Mit der neuen Staffel von Star Trek Online kehrt auch ein vertrautes Gesicht aus dem Star-Trek-Universum zurück. Jonathan Del Arco übernimmt erneut die Rolle des Hugh. Erstmals tauchte diese Figur in Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert auf und spielte später eine Rolle in Star Trek: Picard.

Besonderes Event zum Star Trek Online-Geburtstag

Neben der neuen Story-Episode könnt ihr an einem Event teilnehmen, das anlässlich des 15. Jubiläums von Star Trek Online stattfindet. Wer sich den Belohnungen widmet, kann unter anderem einen Garret-Dreadnought-Führungskreuzer der Allianz [K6] freischalten. Zusätzlich gibt es eine neue Verschlusskiste namens Discovery: Komplizen, die unter anderem ein Breen-Keth-Sarr-Spionage-Kurier-Raumschiff [K6] als Hauptpreis enthält.

Quellen: Pressemitteilung Arc Games und DECA Games

