Star Wars: Aktueller Release wirft neues Licht auf verhasste Technik – „Ausnahmsweise glaube ich Ubisoft“

Es gibt aktuell zwar leider kein brandneues Star Wars-Spiel, dafür hat das neuste kürzlich erst eine Portierung auf die Nintendo Switch 2 erhalten, für Anhänger*innen des japanischen Videospielunternehmens ist Outlaws also durchaus ein frischer Release.

Als solcher macht er gleich in mehreren Punkten von sich reden, denn während auf der einen Seite die Qualität der technischen Umsetzung besprochen wird, bekommt auch der Datenträger, auf dem das Spiel physisch verkauft wird, Aufmerksamkeit. Als solcher ist dieser nicht gerade beliebt, aber eine bei Ubisoft angestellte Person spricht nun über eine Existenzberechtigung, die in der Community durchaus nachvollziehend angenommen wird.

Star Wars Outlaws wählt kontroverse Game Key Card

Game Key Cards heißen die kleinen Plastik-Rechtecke, die mit der Nintendo Switch 2 eingeführt wurden und auf denen auch Star Wars Outlaws vertrieben wird. Von normalen Cartridges heben sie sich dadurch ab, dass sie nicht das ganze Spiel gespeichert haben, sondern nur einen digitalen Download auf der Konsole freischalten. Spieler*innen kritisieren seid der Einführung dieser Technik, dass die Haltbarkeit der Käufe somit begrenzt ist.

Sobald die Server des Switch-eShops irgendwann, wie auch die auf dem 3DS und der Wii zuvor, abgeschaltet werden, ist ein erneuter Download schlicht nicht mehr möglich und die Karte verliert ihre Funktion vollständig. Auch ist zum Zeitpunkt des Herunterladens eine aktive Internetverbindung notwendig, so wie genug Speicher auf der Konsole, was langfristig den Zukauf einer microSD bedeuten kann. Von Vorteilen der Game Key Cards ist selten die Rede, aber Rob Bantin von Ubisoft hat einen nun in den Vordergrund gerückt.

Begründung erscheint logisch

Unter einem Post, den John Linnemann von Digital Foundry auf BlueSky zum Thema Star Wars Outlaws abgesetzt hat, diskutiert er mit einem anderen Nutzer oder einer anderen Nutzerin darüber, warum die Game Key Card für den Port gewählt wurde, obwohl das Spiel doch mit den auf einer normalen Cartridge gebotenen 64GB auskommen würde. Dazu schaltet sich Bantin ein und führt an, dass das Spiel in rein digitaler Speicherung einfach schneller läuft, als über den Umweg von einer herkömmlichen Karte aus. Eventuelle Mehrkosten, wie von Linnemann befürchtet, seien kein Teil der Entscheidung gewesen.

In den Kommentaren unter einem Reddit-Thread zu dem Thema sehen die Mitdiskutierenden ein, dass die Switch 2-Cartridges deutlich langsamer sind, als der interne Speicher oder Express microSDs. Quittier unter anderem mit den Worten „Ausnahmsweise glaube ich Ubisoft“. „Das macht Game Key Cards eigentlich zu der besten Option überhaupt. Profitieren von der höchsten Geschwindigkeit und haben immer noch Wiederverkaufswert und eine Packung für ästhetische Zwecke“, schlussfolgert eine Person aus dieser Erkenntnis für sich.

Andere entgegnen jedoch, dass es noch besser wäre, dass gesamte Spiel auf der Karte vorzufinden und von dort aus auf die Konsole installieren zu können, auch ohne Internet und Verlass auf Server. Von ihrem schlechten Ruf reingewaschen haben sich Game Key Cards damit auf jeden Fall noch nicht und es bleibt fraglich, ob sich das jemals ändern wird. Ubisoft jedoch darf sich derweil in Bezug auf den Nintendo Switch 2-Port von Star Wars Outlaws über viel positives Feedback freuen.

