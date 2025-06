Star Wars: Comeback-Game bekommt jetzt „feinen Performance-Boost“ – Upgrade kostenfrei laden

Und totgeglaubte leben eben doch länger – auch und gerade in einer weit, weit entfernten Galaxis. Wie aufmerksame Beobachter*innen des Krieg der Sterne-Kosmos‘ längst mitbekommen haben, erlebte ein von Enttäuschungen geplagtes Star Wars-Spiel jüngst seine eigene, neue Hoffnung – sprich: einen regen Zulauf an Spielenden. Die Rede ist von Star Wars Battlefront 2.

Denn nicht nur kehrte Star Wars: Episode 3, der Abschluss von George Lucas‘ Prequel-Trilogie, neulich zum Jubiläum zurück in die Kinos zurück. Auch die zweite Staffel Andor zog unter der Leitung von Showrunner Tony Gilroy (The Bourne Legacy, Rogue One) auf heimischen Bildschirmen einen Siegeszug an. Angeheizt davon knackte Star Wars Battlefront 2 seinen Allzeit-Rekord gleichzeitiger Spieler*innen. Jetzt bessert eine frisch in der Galaxis gelandete Mod in puncto Performance nach.

Star Wars Battlefront 2: Neue Mod für ein performanteres Spielerlebnis

Wessen Rechner bei Star Wars Battlefront 2 ächzt und schwitzt, kann mit dieser brandneuen Modifikation womöglich geholfen werden. Etwas sperrig in der Namensgebung, aber dennoch hilfreich, soll euch „SWBF2 Extreme Initfs (FPS BOOSTER)“ einen „feinen Performance-Boost“ für die Mehrspieler-Action liefern. Am 24. Mai dieses Jahres erstmals auf Nexus Mods hochgeladen, wurde das bisher neueste Update am 7. Juni nachgereicht (Stand 11. Juni). Aber was steckt nun konkret drin?

So viel mehr an FPS sollen erreicht werden:

Von links nach rechts: Abhängig vom ausgewählten Modus sollen ordentlich mehr Bilder mehr Sekunde drin sein. Credit: Electronic Arts / DICE, @Lucapook – Nexus Mods

Bei dieser Modding-Kreation überlässt euch User*in Lucapook die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Voreinstellungen: eine für moderaten FPS-Boost, eine weitere für das Maximum an Frames per Second. Ein Download-Angebot, das insbesondere bei speziellen Anwendungsfällen lohnen könnte. Wer Star Wars Battlefront 2 beispielsweise unterwegs auf dem Laptop spielt, oder nicht den leistungsstärksten Rechner ihr oder sein Eigen nennt, könnte bei SWBF2 Extreme Initfs (FPS BOOSTER) schwach werden.

Abhängig von euren gewählten Grafikeinstellungen dürfte ein fünf bis zu 40-prozentiger Zuwachs bei der Bildwiederholrate drin sein. Das Modding-Kleinod steht verpackt als ZIP-Datei mit federleichten 194 Kilobyte auf Nexus Mods komplett kostenlos zum Download bereit. Die Installationsanleitung wurde, wie gewohnt für die Modding-Seite, hinter dem Reiter „Description“ hinterlegt. Leider flutscht das Ding nicht bei allen Spielenden butterweich …

Lesetipp: Star Wars: Totgeglaubtes Spiel feiert Comeback auf Steam

Technische Komplikationen & Begeisterung

Wie die oder der Mod-Ersteller*in angibt, ist dieser Booster sicher bei der Online-Anwendung, soll sich nicht mit anderen Mods ins Gehege kommen. Bis dato wurde das Ganze immerhin fast 3.000-mal heruntergeladen. In der Kommentarspalte berichten Spieler*innen jedoch stellenweise von technischen Problemen. Doch ebenso hinterlassen nicht wenige freudige Wortmeldungen wie „Hat mir definitiv mehr FPS beschert“ oder „Mein Spiel scheint jetzt viel flotter zu sein“.

Wollt ihr das entscheidende Fünkchen mehr aus Star Wars Battlefront 2 rausholen, könnt ihr also mal auf der beliebten Modding-Plattform vorbeiklicken. Oder ihr schlüpft mit der Gratis-Demo zu Star Wars Outlaws in die schicke Lederjacke von Kay Vess.

Quellen: Nexus Mods / Lucapook, Formicaleon, GamerMan1002