Beliebtes Star Wars-Spiel mit Grafik-Upgrade – sorgt für „Lebensecht“-Effekt

Wer sich im von George Lucas erdachten Krieg der Sterne-Kosmos heimisch fühlt, wird mitbekommen haben: Das einst bei Spieler*innen unrühmlich durchgefallene Star Wars Battlefront 2, hat die Kino-Neuveröffentlichung von Episode 3, beziehungsweise den Kritiker- und Publikumsliebling Andor Staffel 2, wie ein Trampolin genutzt. Sprich: Die Mehrspieler-Action konnte einen neuen, eigenen Allzeit-Rekord gleichzeitiger Spieler*innen aufstellen.

Und grafisch? Ist das 2017 veröffentlichte Spiel auch im Jahr 2025 wahrlich nicht unansehnlich. Realistisch wirkende Texturen, authentisch aussehende Schattenwürfe oder großzügige Oberflächendetails ziehen bis heute die Blicke der Spieler*innen auf sich. Das neueste Projekt des Grafik-Tüftlers Digital Dreams schickt sich jetzt an, bei der Präsentation nochmal eine Schippe draufzulegen.

Star Wars Battlefront 2: Neue Grafik-Mod vom Experten erschienen

Wer sich dafür interessiert, was sich grafisch aus älteren Titeln mit ein wenig Know-how noch rausholen lässt, wird mit Digital Dreams vertraut sein. 4P hat in der Vergangenheit etwa darüber berichtet, wie der Bastler einem Fallout 4 zu neuem Glanz verholfen hat, oder bei Assassin’s Creed 2 nochmal drübergebügelt wurde. Jetzt meldet sich dieselbe Person zurück – und zwar mit einem brandneuen YouTube-Video. Während der Lauflänge von über achteinhalb Minuten, wird eindrücklich vorgeführt, wie Star Wars Battlefront 2 aussieht, wenn die ReShade-Vorlage ihre Dienste tut.

Aber seht selbst das Game mit „Lebensecht-Mod mit Raytracing“:

Eine wichtige Info vorab: Dieser ReShade-Preset von Digital Dreams ist leider nicht kostenlos beziehbar – allerdings doch für kleines Geld. Wer sich zu gerne in Multiplayer-Schlachten bei Star Wars Battlefront 2 stürzt, zudem sieben Euro übrighat, kann das virtuelle Hartgeld für den Kreativen auf Ko-fi sozusagen in die Spendenbox geben. So viel müsst ihr nämlich mindestens berappen, wenn ihr euch die grafische Frischzellenkur gönnen wollt.

Bedenkt allerdings: Bei den Bewegtbildern oben hat eine GeForce RTX 5090 den Sternenkrieg auf den Bildschirm gebracht. Wer eine weniger performante Karte im Rechner stecken hat, muss womöglich mit Einbußen etwa bei der Bildwiederholrate rechnen. Zumindest solltet ihr also kontrollieren, ob euer System leistungsstark genug ist.

Digital Dreams jedenfalls hält die Füße nicht still. Seit Veröffentlichung seines ReShade-Pakets für Star Wars Battlefront 2, hat die Person weitere Grafik-Wundertüten zu Skyrim, Red Dead Redemption 2, oder das an Far Cry und Jurassic Park erinnernde Survival Spiel Ferocious geschnürt – ein kommendes Action-Spiel, in das Fans von Crafting-Mechaniken in tropischen Dschungeln mal reinschnuppern sollten.

