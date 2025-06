Star Wars: Hype-Shooter bricht erneut Rekord – selbst ein NBA-Star fordert nun einen Nachfolger

Star Wars ist endlich wieder cool – und das sorgt zumindest bei einem Spiel auf Steam für einen anhaltenden Höhenflug. Schon seit Wochen darf sich ein wohlbekannter Multiplayer-Shooter von EA über eine wachsende Fan-Gemeinde freuen, aber mit dem jetzigen Rekord dürfte trotzdem kaum eine*r gerechnet haben.

Es geht um Star Wars Battlefront 2, welches die eigene Messlatte für die Anzahl an gleichzeitigen Spieler*innen vor nicht einmal einem Monat höher gelegt hat. Am zurückliegenden Wochenende ist der nächste Sprung erfolgt, weshalb sich sogar zwischenzeitlich ein NBA-Star eingeschaltet hat, um einen Wunsch klar und deutlich zu formulieren: Wo bleibt der Nachfolger?

Star Wars Battlefront 2: Rabattaktion sorgt für neuen Rekord

Am 26. Mai konnte sich Star Wars Battlefront 2 über 18.635 Entschlossene freuen, die sich zur gleichen Zeit in den mittlerweile sieben Jahre alten Multiplayer-Shooter gestürzt haben. Bis dato der Höchstwert, aber verglichen mit den Zahlen vom Wochenende fast schon niedlich.

Denn am Sonntag, dem 22. Juni, folgte die bislang beeindruckendste Rekordmeldung. Mit 35.892 Spieler*innnen hat sich der Wert fast verdoppelt (via SteamDB) und sorgt für ein Hoch, welches wahrscheinlich nicht einmal mehr die treusten Fans für möglich gehalten hätten. Damit ist der Sci-Fi-Shooter zurzeit beliebter als alle anderen Battlefield-Spiele auf Steam.

Zu Hilfe kommt Battlefront 2 gewiss, dass es den Titel derzeit richtig günstig gibt. Gerade einmal rund vier Euro werden fällig, um in die Schlachten des beliebten Universums einzusteigen – so günstig hat es das zweite DICE-Battlefront noch nie gegeben.

NBA-Star mit klarer Forderung

Mitunter zur Popularität hat eventuell auch jemand ganz anders beigetragen: Kyrie Irving, einer der aktuell besten Basketballer der Welt. Der NBA-Star, welcher bei den Dallas Mavericks unter Vertrag steht, streamt hin und wieder und ist selbst begeisterter Videospieler.

Den jetzigen Hype rund um Star Wars Battlefront 2 nimmt der sonst mit dem Ball so versierte Sportler gerne mit und erfreut sich zahlreichen Matches. Seine Meinung zum Spiel bringt er in einem kurzen Clip auf den Punkt: „Ich liebe dieses Spiel … Ich möchte gegen die besten Battlefront 2-Spieler der Welt antreten. Ich will, dass sie jetzt endlich Battlefront 3 machen, Bro“, so der 33-jährige Amerikaner.

Er ist nicht der erste namhafte Star, der direkt EA und DICE zu einer Fortsetzung auffordert. Schon zuvor hat ein Andor-Schauspieler eine ähnliche Meinung zu einem Star Wars Battlefront 2-Sequel vertreten. Ob die beiden Studios dem aber nachkommen? Das bleibt abzuwarten.

