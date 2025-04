Star Wars: Eines der besten Spiele bekommt jetzt eine Fortsetzung – Fan-Vision

Mit Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords stemmte Obsidian Entertainment ein bis heute beliebtes Rollenspiel – nicht nur bei Fans von Krieg der Sterne, sondern auch Gamer*innen allgemein. Dafür steht ein mehr als vorzeigbarer Metascore von 86.

Obsidian Entertainment hat seither mehrfach unter Beweis gestellt, dass das Entwicklungsstudio aus Kalifornien RPGs kann, siehe Fallout: New Vegas oder das im Februar veröffentlichte Avowed. Liebhaber*innen von Kotor 2, wie der beliebte Titel in Kurzschreibweise heißt, dürften sich demnach freuen, wenn jetzt eine Fan-Fortsetzung verfügbar gemacht wird.

Neues Star Wars-Spiel als Fan-Projekt für Kotor 2

„Revenge of Revan ist ein Sequel zu The Knights of the Old Republic 2”, steht in der entsprechenden Beschreibung auf Deadly Stream – Home of Star Wars Gaming nachzulesen. Kenner*innen der Sternensaga von George Lucas dürfte natürlich bekannt sein: Revan ist der Protagonist des ersten Kotor-Spiels, dessen Heldenreise bis in die Handlung der Fortsetzung abfärbte – weitere, Spoiler-getränkte Story-Infos ersparen wir euch.

Lesetipp: Unser damaliger Test zu Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords

Der jetzt zugänglich gemachte, erste Abschnitt von Revenge of Revan, versteht sich als Brückenschlag von Kotor 2 hin zu Star Wars: The Old Republic von BioWare. Diese Fan-Vision fährt zudem eine ganze Wagenladung neuer Inhalte auf. In der neuen Story werdet ihr mitunter auf über 50 NPCs treffen. Insgesamt dürft ihr euch auf ungefähr drei Stunden Spielzeit freuen. Um loszulegen, benötigt ihr wenig überraschend das Spiel The Knights of the Old Republic 2 auf eurer Festplatte.

Das „sehr positiv“ bewertete Rollenspiel bekommt ihr dieser Tage auf Steam aber auch schon für einen schmalen Taler von nicht ganz 10 Euro. Der Download der Fan-Modifikation dann bringt ordentliche, aber noch immer vertretbare 1,98 Gigabyte auf die Waage. Komfortabel: Der Eintrag zu Revenge of Revan von Modder*in Logan23 beinhaltet auch eine übersichtliche Installations-Anleitung.

Das Echo aus der Kommentarspalte auf Deadly Stream ist zwar spärlich, dafür durchweg positiv. Wortmeldung wie „Einfach nur wunderschön“ oder „Ich kann kaum erwarten, es zu spielen“ prägen das Stimmungsbild. Apropos intergalaktische Abenteuer: Star Wars Outlaws in unserem Test, wenn zwar Nix dahinter steckt, aber Ubisofts Open World-Shooter sonst nichts taugt?

Quellen: Deadly Stream – Home of Star Wars Gaming / Logan23, Steam / Obsidian Entertainment