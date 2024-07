Seit 1995: Das ist das bestverkaufte Star Wars-Spiel – und es ist leider nicht KOTOR

Ein berühmtes Franchise hat ebenso viele berühmte Videospiele: Star Wars kann davon ein Lied singen. Nicht alle waren erfolgreich, geschweige denn qualitativ wirklich gut. Manche wiederum waren richtige Topseller, die millionenfach über die virtuelle und physische Ladentheke gewandert sind.

Aber welches Star Wars-Spiel hat sich bisher am besten verkauft? Auf diese Frage gibt es nun eine Antwort. Und nein, liebe Leser*innen, es ist leider nicht Biowares Rollenspiel-Epos Knights of the Old Republic. Das hat es nicht einmal in die Top 10 geschafft.

Star Wars: Die bestverkauften Spiele seit 1995

Zumindest in den USA ist das der Fall. Der bekannte Branchenanalyst Mat Piscatella, seines Zeichens Executive Director des Marktforschungsunternehmens Circana, hat auf Twitter die zehn bestverkauften Star Wars-Spiele seit 1995 veröffentlicht – basierend auf ihrem Umsatz in US-Dollar. Genaue Verkaufszahlen gehen aus der Statistik allerdings nicht hervor.

Freuen dürfen sich vor allem EA und Warner Bros. beziehungsweise LEGO, die gleich jeweils viermal in den Top 10 vertreten sind. Vor allem die Battlefront-Reihe ist ein echter Verkaufsmagnet, weshalb es umso sehr verwundert, dass bisher kein weiterer Serienteil angekündigt ist. Hier aber nun die Top 10 aufgelistet:

Star Wars Battlefront (2015) Star Wars Jedi: Fallen Order Star Wars Battlefront 2 (2017) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga LEGO Star Wars: The Complete Saga Star Wars: The Force Unleashed Star Wars Battlefront 2 (2005) Star Wars Jedi: Survivor LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy LEGO Star Wars

Auch die Jedi-Reihe, bislang bestehend aus zwei Teilen, ist stark vertreten. Wenig überraschend, dass Respawn und EA längst an einem dritten Teil arbeiten, welcher wohl als Finale der Trilogie rund um Lichtschwertträger Cal Kestis dienen wird. Mit The Force Unleashed hat es zudem ein weiteres Spiel in die Top 10 geschafft, in der die Macht ganz mit euch ist.

Wie geht es mit dem Sternenkrieg weiter?

Da Star Wars vermutlich nicht so schnell das Feuer ausgeht, dürfen wir uns auch in Zukunft auf einige Titel rund um das einst von George Lucas erdachte Universum freuen. Unter anderem erscheint am 30. August Star Wars Outlaws von Ubisoft, sofern es nicht in allerletzter Sekunde doch noch verschoben wird.

Bei Quantic Dream wird hingegen an Star Wars Eclipse gefeilt. Allerdings haben wir von dem potenziell ambitionierten Projekt schon länger nichts mehr gehört. Womöglich wird es noch einige Zeit dauern, bis der Release wirklich in Stein gemeißelt ist. Bis dahin könnt ihr ja in unserer subjektiven Top 10 der besten Star Wars-Spiele stöbern.

