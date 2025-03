Star Wars: Neues Video zum Shooter-Remaster – wie Supernova für Fans

Wer auf Retro-Games steht, hat den Nightdive Studios einiges zu verdanken. Schließlich gingen einige der gelungensten Remaster-Projekte der letzten Jahre auf die Kappe des Studios aus Washington. Die originale Turok-Trilogie, das Point-and-Click-Adventure zu Blade Runner, oder das Survival-Spiel The Thing sind nur drei Beispiele. Ein weiteres ist Star Wars: Dark Forces Remastered.

Vor ziemlich genau einem Jahr wurde diese auf Hochglanze polierte Version des Ego-Shooters aus dem Jahre 1995 veröffentlicht – und Fans des Boomer-FPS‘ mit Sternenkriegsheld Kyle Katarn waren durchaus angetan. Jetzt hat Nightdive Studios ein knapp dreiviertelstündiges Video veröffentlicht, in dem der Projektleiter des Remasters zum ausführlichen Gespräch gebeten wird.

Star Wars: Dark Forces Remaster – Interview mit Max Waine

Max Waine ist Entwickler bei Nightdive Studios allgemein und war Projektleiter von Star Wars: Dark Forces speziell. Über die Jahre hat er bei verschiedenen Remaster-Titeln mitgewirkt, für das sich das Haus einen Ruf in der Branche erarbeitet hat. Beispielsweise bei Turok 3: Shadow of Oblivion – Remastered oder Rise of the Triad: Ludicrous Edition.

Im Verlauf der über 43 Minuten Gespräch gewährt der Kreativkopf nun detaillierte Einblicke in den Entwicklungsprozess zu Star Wars: Dark Forces Remastered.

Von Waines Einstand bei Nightdive Studios im Jahre 2019, seinen ersten Schritte in der Firma, wo er zuerst am Retro-Shooter Strife für die Nintendo Switch geschraubt hat, dann am Horror-Shooter Blood Fresh Supply, klappert das Interview viele Stationen ab. Als sich Waine später den sprichwörtlichen Hut für die Entwicklung des Remasters von Dark Forces aufsetzte, war es auch eine seiner Aufgaben, die Kommunikation mit den Konzernen Disney und Lucasfilm hinzubekommen.

Der Entwickler verrät dann auch, wie die beiden großen Filmfirmen Nightdive später sogar hinsichtlich der Art Direction beim Aufbereiten bestimmter Assets unterstützt haben. Die vielleicht spanneste Stelle seht (und hört) ihr ab Minute 16:50.

Die Rückkehr von „The Avenger“

Darin geht er auf das innerhalb der Fan-Community legendäre Level „The Avenger“ ein. Kurz gesagt, handelt es sich um einen Level, der zwar im Rahmen der Branchenveranstaltung CES 1995 gezeigt wurde, aber am fertigen Spiel scheiterte. Dort fehlte der Level nämlich. Jahrelang hieß es, LucasArts habe seinerzeit „The Avengers“ zugunsten der Mission „Secret Base“ rausgeworfen, die letztlich den Einstands-Level von Dark Forces darstellte.

Darauf, dass er diesen innerhalb des Fandoms bekannte Abschnitt für den Remaster wiederherstellen durfte, ist Waine nachvollziehbarerweise ausnehmend stolz. Aber auch abseits davon bieten sich weitere, faszinierende Einblicke – etwa dann, wenn er nachgezeichnet, wie die deutsche Version von Star Wars: Dark Forces Remastered eine besondere Herausforderung darstellte.

