Star Wars: Erster Hoffnungsschimmer für Battlefront 2-Nachfolge lässt aufhorchen

Star Wars Battlefront 2 ist gerade in aller Munde, und das, obwohl selst die Neuauflage des ursprünglich im Jahre 2005 erschienenen Multiplayer-Shooters bereits stolze acht Jahre alt ist. Gründe für die wiedergewonnene Popularität sind vielseitig, deren Auswirkungen führen hingegen alle in eine klare Richtung: Die zurückkehrenden und neuen Spieler*innen wollen einen dritten Teil der Reihe sehen und tragen ihren Wunsch selbstbewusst in die Welt hinaus.

Jetzt hat sich ein Battlefront 2-Entwickler mit eigenen Vorstellungen zum weiteren Verlauf der Videospiele geäußert und plötzlich scheint ein weiterer Ableger zumindest nicht mehr ganz so abwegig wie zuvor.

Star Wars: Warum Battlefront 3 vielleicht doch noch nicht ganz vom Tisch ist

Der Satz „Wir wollen Battlefront 3“ hat sich nach dem plötzlichen Anstieg der Spielerzahlen von Teil 2 wie ein Lauffeuer im Internet verbreitet. Sogar ein Schauspieler aus der Star Wars-Serie Andor hat sich dem Chor an fordernden Stimmen angeschlossen. Auf Reddit fast ein Post den ausgeübten Druck auf die Verantwortlichen hinter den Spielen, Publisher EA und Entwicklungsstudio DICE, mit einem Meme zusammen, das die ihn bedingenden Ereignisse zusammenfasst. Einer der Schriftzüge auf dem Bild lautet „SWBF2 Entwickler sagt, er würde zurückkommen„.

Hier der besprochene Post:

In den Kommentaren wird von einer Person die Nachfrage gestellt, um wen es sich dabei handelt. Besagter Entwickler mit dem Namen Mats Helge Holm, der sowohl an Battlefront 2 aus 2017 als auch an dessen Upgrade im Jahr 2019 mitgearbeitet hat, antwortet hierauf höchst selbst mit den Worten „Ich, und nachdem ich mich bei einer Gruppe von Ex-Kollegen umgehört habe, wollen wir die Gang wieder zusammenbringen.“

Darunter versammeln sich etliche Nutzer*innen, die mit ihm die potenzielle Zukunft von Battlefront 3 besprechen wollen. Als er um künftige Updates zum Prozess gebeten wird, muss er allerdings enttäuschen: „Wenn sie [vermutlich EA] sich melden, wäre ich definitiv unter Verschwiegenheitsklausel und könnte euch nicht auf dem Laufenden halten.“

EA ist noch nicht an Bord

Denn natürlich kann ein Mats Helge Holm nicht ganz allein ein neues Star Wars Battlefront-Spiel verantworten und ist immer noch auf die Pläne der großen Entscheidungsträger angewiesen. Dass die mitbekommen haben müssen, wonach die Community so sehnlichst verlangt, hat der eingangs erwähnte Reddit-Post ja schon ganz gut illustriert. Ob dadurch allerdings auch wirklich Zahnräder ins Rollen kommen, daran zweifeln viele Fans weiterhin, während Holm im selben Thread die übrig gebliebenen Hoffnungen auf weitere Battlefront 2-Updates – von denen es seit fünf Jahren keine mehr gab – zerstört.

Trotzdem hinterfragt natürlich niemand, ob es abgesehen von einem fragwürdigen Battlefront 3 weiterhin neue Videospiele im beliebten Sci-Fi-Universum geben wird. Immerhin gibt es mit Star Wars Outlaws, wofür erst kürzlich wieder ein Update erschienen ist, erst seit letztem Jahr ein passendes Beweisstück.

Quellen: Reddit r/StarWarsBattlefront