Star Wars: Fans schreien nach neuem Battlefront-Ableger – sogar ein Star schaltet sich ein

Mit dem kürzlich stattgefundenen drastischen Anstieg der Beliebtheit von Star Wars Battlefront 2, genauer gesagt dessen Neuauflage aus dem Jahr 2017, hatte im Vorhinein wohl keiner gerechnet. Immerhin hat sich das Spiel nicht plötzlich lohnenswerte neue Inhalte aufgeladen oder mit einem Event zu sich gelockt.

Stattdessen standen wohl einfach die Sterne gerade richtig, wobei die Sterne sich unter anderem in Form von einer neuen Staffel der Serie Andor, dem Wiedereinzug der dritten Episode in die Kinos und dem Star Wars-Tag am 4. Mai gezeigt haben. In der Community hat die unerwartete Blütezeit von Battlefront 2 allerdings eine alte Wunde wieder aufgekratzt, die nur ein dritter Teil der Reihe endgültig heilen könnte. Da stimmt auch ein berühmter Schauspieler zu.

Fans sind sich einig: Star Wars Battlefront 3 muss her

Egal wo im Internet man über das Thema Star Wars Battlefront 2 stolpert, der Ruf nach einem Nachfolger ist nie fern. So zum Beispiel in den Steam-Rezensionen, welche in einigen Fällen nur aus dem Satz „Wir wollen Battlefront 3“ bestehen. Wie ein*e Nutzer*in auf Reddit in einem Post zu dem Thema erklärt, drängen Content-Creator wie Bombastic und Battlefront Updates Fans aktuell dazu, diese Worte überall zu verbreiten.

Auch Darsteller Muhannad Ben Amor, welcher in der Serie Andor Wilmon Paak verkörpert, hat sich von dem Fackellauf anstecken lassen und kürzlich auf Instagram ein Bild gepostet mit der Unterschrift: „Star Wars muss uns Battlefront 3 so schnell wie möglich geben“ (via IGN).

Ob die Erfüllung dieses Wunsches wirklich realistisch ist, das wird aktuell heiß diskutiert, immerhin hat sich noch keine offizielle Stimme dazu geäußert. Im bereits angesprochenen Reddit-Beitrag geben Spieler*innen ihre Meinung zu der Frage ab und zeigen sich dabei eher pessimistisch.

Häufig fällt dabei ein Argument, welches von YondusFondu auf den Punkt gebracht wird: „Für EA ist Battlefront 3 kein Spiel mit wiederkehrenden Einnahmen, so wie es Battlefield ist“. Warum also sollte der Publisher Geld in einen Titel stecken, der sich nicht mit eigenen Geldgruben messen kann?

Unerfülltes Wunschdenken?

Ein Blick auf die Zeitlinie von Star Wars Battlefront 2 lässt ebenfalls nicht grade hoffende Herzen höher hüpfen: Das Originalspiel erschien 2005, die Wiederauffrischung 2017. Acht Jahre also zeigen sich DICE und EA stumm in Bezug auf einen weiteren Ableger, vor fünf Jahren hörten sie auf, Battlefront 2 mit inhaltlichen Updates zu versorgen.

Es scheint sich also schon seit einer ganzen Weile kein Zahnrad mehr hinter den Kulissen zu drehen. Ein Patch, der sich Cheater*innen in den Weg stellt, ist das einzige Lebenszeichen, welches aktuell noch zu uns vordringt.

An anderer Stelle erscheinen natürlich immer noch neue Videospiele im Star Wars-Universum, wie beispielsweise EAs Star Wars: Outlaws aus 2024, welches wir in unserem Test natürlich ausführlich für euch unter die Lupe haben. Selbst wenn also kein nächstes Battlefront erscheinen sollte, stehen die Chancen, dass unter den bevorstehenden Releases irgendwann ein neuer Multiplayer-Shooter dabei ist, nicht schlecht.

