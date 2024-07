Star Wars: Jetzt könnt ihr Prinzessin Leias ikonischen Bikini ersteigern – vorausgesetzt ihr legt genügend Credits auf den Tisch

Man muss nicht unbedingt ein eingefleischter Star Wars-Fan sein, um sich an die legendäre Szene aus Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter zu erinnern, in der Prinzessin Leia leicht bekleidet als Sklavin von Jabba gehalten wird. Ein ganz besonderes Requisit steht nun im Rahmen einer Auktion zum Verkauf.

Dabei handelt es sich um den ikonischen Bikini, in dem sich die damals noch junge Carrie Fischer vor den Augen der Zuschauer sichtlich sträubend rekelt. Doch schon jetzt erzielt die Auktion eine wahrlich intergalaktische Summe.

Star Wars-Fans müssen tief in die Tasche greifen: Prinzessin Leias Bikini steht jetzt schon bei einer ordentlichen Summe

Bereits jetzt steht das höchste Gebot der Auktion für das berühmte Stück Star Wars-Stoff bei stattlichen 30.000 US-Dollar. Und das obwohl die Versteigerung noch über zwei Wochen läuft. Wer sich Prinzessin Leias Bikini also für den privaten Gebrauch – selbstverständlich denken wir hier an ein Sammlerstück in der Vitrine oder für die lebensgroße Prinzessin Leia-Figur im Heimkino – sichern möchte, der greift also schon jetzt tief in die Tasche.

Der Hammer fällt dann übrigens am 26. Juli auf Heritage Auctions, wo unter auch der stählerne Helm des Mandalorianers, der seit 2019 von The Last of Us-Star Pedro Pascal in der Disney-Serie verkörpert wird, zu finden ist. Im Film trägt Fischer den Bikini zunächst in der besagten Szene, ehe sie ihrem Unterdrücker, Jabba the Hutt, im gleichen Outfit kurz darauf den Garaus macht.

„Wie Heritage es schon oft getan hat, bringen wir einige der wichtigsten kulturellen Artefakte zusammen, die noch nie zuvor an einem einzigen Ort waren“, so heißt es seitens Joe Maddalena, seines Zeichens Executive Vice President von Heritage Auctions. Und weiter: „Wenn man das tut, erkennt man sofort und instinktiv die Bedeutung und den Einfluss dieser Science-Fiction-Filme und Fernsehsendungen – wie die Art und Weise geprägt haben, wie wir die Welt und darüber hinaus betrachten und darüber denken.“

Wem bei den bis jetzt geforderten 30.000 Dollar bereits die Kinnlade herunterklappt, der sollte besser keinen Blick auf die Summen werfen, für die andere Star Wars-Requisiten bei vergleichbaren Auktionen in der Vergangenheit über den Tisch gingen. Beispielsweise erzielte der Kopf von C-3PO, der in Episode 4: Eine neue Hoffnung aus dem Jahre 1977 verwendet wurde, über sagenhafte 800.000 Dollar bei seiner Versteigerung im vergangenen Jahr. Fans der Sternenkriege dürfen sich für wesentlich weniger Geld aber ebenso über neuen „Stoff“ freuen: Schon bald erscheint Star Wars Outlaws und wir haben alle wichtigen Informationen bereits vorab für euch zusammengefasst.

Quellen: Heritage Auctions