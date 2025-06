Star Wars: „Große neue Geschichte“ zu einem der genialsten Spiele aufgetaucht – Fan-Vision

Die Modding-Macht ist stark mit Star Wars: Knights of the Old Republic – zu dieser Einschätzung kann man zumindest nach einer der neuesten Veröffentlichung auf Nexus Mods kommen. Zwar wurde das Rollenspiel KOTOR bereits 2003 von BioWare (Baldur’s Gate, Mass Effect) veröffentlicht, doch bis heute hält die Modding-Community dieses populäre Krieg der Sterne-Spiel am Leben – wie eine am 9. Juni hochgeladene Fan-Kreation einmal mehr unter Beweis stellt.

Auf den etwas sperrigen Titel “Sleheyron-Story Mode New Planet Expansion” hört das Modding-Projekt von Nutzer*in SAO1138. Dieses Kostenlos-Angebot ist kein Tiefstapler, wirbt in seiner Beschreibung damit, KOTOR eine „große neue Geschichte“ zu liefern. Dabei fußt diese Fan-Kreation aus einer weit, weit entfernten Galaxis kurioserweise auf einem über zehn Jahre alten Vorgänger …

Knights of the Old Republic: Altes Spiel mit neuer Mod

Denn Sleheyron-Story Mode New Planet Expansion hat eine bereits 2014 veröffentlichte Mod-Demo zu Sleheyron weitergedacht, steht nun als vollwertige Mod mit einer Download-Größe von etwas mehr als 700 Megabyte bereit. Wer Cornflakes nicht gerade mit Bantha-Milch schlürft, muss das Wörtchen Sleheyron erklärt werden. Es handelt sich um einen fiktionalen Planeten aus dem Star Wars-Universum, der von einer kriminellen Organisation kontrolliert wird – zudem im KOTOR-Kosmos eine nicht unwichtige Rolle spielt.

Die jüngst bereitgestellte Mod bringt denselben Planeten endlich zurück ins Bioware-Spiel. Neben Sleheyron und einer eigenen, neuen Story, bietet die Mod weitere Features, die dazu verleiten, auf den Download-Button zu klicken. Dazu gehören vertonte Dialoge, die ohne Zuhilfenahme von KI-Tools entstanden sind. Aber auch neue Waffen und Rüstungen, oder erzählerische Verknüpfungen zur Comic-Serie Tales of the Jedi.

Hintergrund dazu: Die oder der Modder*in gibt an, sich speziell für diese Comic-Reihe zu begeistern. Deswegen hat das ganze Eingang in diese Erweiterung gefunden hat – nicht zuletzt, da sich Videospiel und Comic-Reihe einander stark beeinflusst haben. Apropos Argumente fürs Herunterladen: Mit einer Spiellänge von ungefähr fünf Stunden lässt sich dieses Projekt eines Star Wars-Enthusiasten unkompliziert im eigenen Zeitplan für das vielleicht schönste Hobby der Welt unterbringen. Doch wie ist es um das Echo aus der Community bestellt?

Was denken die Spielenden zur Mod?

Die Anzahl der getätigter Downloads für diese Knights of the Old Republic-Mod ist zum Zeitpunkt jetzt übersichtlich (Stand: 17. Juni). Nicht ganz 150 Personen haben sich Sleheyron-Story Mode New Planet Expansion bis dato heruntergeladen. Auch die Wortmeldungen in der dazugehörigen Kommentarspalte sind spärlich – dafür aber von Begeisterung geprägt.

Postings wie „Sieht großartig aus” oder “Kann nicht abwarten, es auszuprobieren“ sprechen eine euphorische Sprache. Wer sich jetzt von der Begeisterungswelle aus der Fanbase mitgetragen fühlt, sollte auch diese Fan-Fortsetzung für das Star Wars-Spiel Knights of the Old Republic 2 sichten.

