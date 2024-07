Star Wars-Fans aufgepasst: Nach 22 Jahren ballert der legendäre Boba Fett endlich auf PS5 & Co.

Was Unterhaltungsmedien angeht, leben wir im Zeitalter der Remakes, Remasters und sonstigen Neuauflagen. Da nimmt es kaum Wunder, wenn jetzt auch der Bounty Hunter aus einer weit, weit entfernten Galaxis aus einem über 20 Jahre alten Konsolentitel wiederkehrt. Die Rede ist von Star Wars: Bounty Hunter, einem im Kosmos von Krieg der Sterne angesiedelten Action-Adventure, das ursprünglich im Jahr 2002 für GameCube und PlayStation 2 erschienen ist.

Jetzt wurde ein brandaktueller Trailer zum Remaster des actiongeladenen Spiels veröffentlicht. Und der zeigt vor allem, was die Prequel-Ära der Filmereihe aus dem Kopf eines George Lucas hergibt. Und wir bekommen endlich ein Easter Egg nachgeschoben, das wir bis heute im Original vermissen. Stichwort: Boba Fett.

Was zeigt der Trailer zum Remaster von Star Wars: Bounty Hunter?

Der Trailer geizt, wie gesagt, nicht mit Schauwerten, Charakteren und Schauplätzen, die uns aus den Episoden 1 bis 3 vertraut sind: Christopher Lee als Count Dooku, flügelschlagende Toydarianer – und natürlich der schießwütige Kopfgeldjäger Jango Fett. Erscheinen soll die Frischzellenkur für Kollege Bounty Hunter laut PlayStation Blog am 1. August dieses Jahres.

Angekündigt wurde der Titel für PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X und S – und die Nintendo Switch. Das Preisschild fällt mit 19,99 Dollar relativ vernünftig aus. Der Trailer jedenfalls macht Lärm für die anstehende Veröffentlichung. Doch was wird uns das neuerliche Aufeinandertreffen mit Jango Fett bieten?

Wie es in der Pressemeldung heißt, wurden vor allem visuelle Verbesserungen umgesetzt. Das bezieht sich besonders auf die Umgebungstexturen, denen via Bump-Mappings zusätzliche Tiefe verliehen wurde – was der Präsentation des Spiels einen zeitgemäßeren Anstrich verpassen soll. Das ist aber nicht alles.

Welche Features wird das Remaster bieten – neben Boba Fett?

Daneben dürften dynamische Lichteffekte für Schauwerte sorgen, wenn, wir zitieren den PlayStation-Blog, „jeder Blitz aus Jangos Blastern leuchtet“ – und die Umgebung gleich mit. Eine grafische Neuerung, die auch spielerischen Mehrwert bietet: Die Entwickler*innen haben euch eine Taschenlampe im Spiel spendiert, mit der ihr dunkle Areale ausleuchtet.

Schönes Extra für Fans: Im Originalspiel gab es eine niedrig aufgelöste Textur mit der Nachricht „Löse alle Kopfgelder ein, um als Boba zu spielen“ zu entdecken. „Die Nachricht gab es zwar, aber die Funktion nicht“, heißt es auf dem Blog. Selbst, wenn ihr 100 Prozent aller Kopfgelder erreicht hattet, blieb euch ein Boba Fett-Skin verwehrt. Im Remaster nun werdet ihr als Boba Fett spielen dürfen, nachdem ihr die Kampagne erfolgreich abgeschlossen habt.

Na, seid ihr schon im Star Wars-Fieber – oder seit ihr mit Fernsehserien, Kinofilmen, Comics, Romanen, Plüschfiguren, Glasuntersetzern und Duschvorhängern schon übersättigt mit Star Wars-Inhalten? Wer nach den neuesten Neuigkeiten zum nächsten großen Star Wars-Spiel sucht, dem können wir an dieser Stelle nur unseren umfangreichen Überblicksartikel zu Star Wars Outlaws ans Fan-Herz legen. Möge der Highscore mit euch sein!

