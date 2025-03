Star Wars: Neue Fan-Mod veröffentlicht – jetzt kostenlos herunterladen

Die Macht könnte stark mit dieser Fan-Mod sein – denn sie hört auf den Namen Star Wars Pack (1.0), wurde jetzt auf Nexus Mods veröffentlicht. Das Teil richtet sich an Besitzer*innen des Virtual Reality-Fantasy-Spiels Blade and Sorcery von Entwicklungsstudio WarpFrog.

Wem das auf Schwertkampf mit VR-Brille auf der Nase spezialisierte Spiel bislang unbekannt ist: Es ist seit Juni 2024 auf Steam verfügbar, konnte seither fast 54.000 Reviews einsammeln, die insgesamt „äußerst positiv“ ausfallen. Wer also ein VR-Headset sein Eigen nennt, das Game besitzt, oder mit dem Kauf liebäugelt, könnte jetzt mit Anakin Skywalker, Ashoka Tano und andern, legendären Charakteren aus einer weit, weit entfernten Galaxis loslegen.

Neue Star Wars-Mod für gut bewertetes VR-Spiel

Star Wars Pack (1.0) wurde am 27. März dieses Jahres von Modder*in Babyf0 hochgeladen. Das Download-Paket auf Nexus Mods bringt etwas mehr als 255 Megabyte auf die Waage, beinhaltet einige der ikonischsten Charaktere aus dem einstmals von George Lucas erdachten Filmkosmos. Da wären, wie vorerwähnt, der spätere Darth Vader Anakin Skywalker, die coole Ahsoka Tano mit ihren zwei Lichtschwertern, der zwielichtige Palpatine, der röchelnde Militärstratege General Grievous – oder auch der Fruchtzwerg mit Waldmeistergeschmack aus dem Star Wars-Universum: Yoda.

Übrigens: Aktuell ist Blade and Sorcery mit knapp 30 Euro auf Valves Vertriebsplattform bepreist. Für die hier vorgestellte Mod braucht ihr, wie in der Beschreibung zu Star Wars Pack (1.0) nachzulesen steht, zusätzlich die beiden Mods „The Outer Rim“ und „Firearm AI for 1.0“ – jeweils ebenfalls über Nexus Mods beziehbar.

The Outer Rim führt verschiedene Lichtschwerter und Blaster aus den Star Wars-Filmen in Blade and Sorcery ein. Firearm, mit seinen leichtgewichtigen 22 Kilobyte, bringt eine auf den Gebrauch von Schusswaffen getrimmte KI ins VR-Spiel. Zuletzt ist natürlich ein Konto auf Nexus Mods Grundvoraussetzung, aber ein solches lässt sich mit einer gültigen Mailadresse schnell und kostenlos einrichten. Apropos kostenlos: Diesen Survival-Shooter auf Steam dürft ihr am Wochenende kostenlos spielen.

