Star Wars: Neuer Release bekommt jetzt erstes Update – Überzeugt noch mehr Spieler

Wenn weit weg von einem Totalreinfall, war Star Wars Outlaws bei seinem ursprünglichen Release im August 2024 nicht direkt ein Überflieger. Rezensionen halten sich bis heute zwar vor allem im positiven Bereich, allerdings muss der Titel ebenso einiges an Kritik einstecken.

Die teils schlechte Färbung der Stimmung ist aktuell allerdings umgeschwungen, was mit der kürzlich erschienenen Portierung für die Nintendo Switch 2 zusammenhängt. Freude über die gute technische Umsetzung macht die Runde, bekommt jetzt nochmal Auftrieb durch einen frischen Patch, der wohl selbst einige vorige Skeptiker*innen zum Kauf lockt.

Star Wars Outlaws auf Nintendo Switch 2 erhält ersten Patch

Vor einer Weile noch kursierten Gerüchte darüber, dass Star Wars Outlaws auf der Nintendo Switch 2 furchtbar aussehen würde. Zumindest berichteten wohl manche Besucher*innen der gamescom und der PAX West, die vor Ort mit dem Spiel in Berührung kamen, keinen positiven Eindruck gewonnen zu haben. Desto näher der Release rückte, desto geringer wurden die Sorgen, unter anderem bedingt durch erste inoffizielle Gameplay-Aufnahmen auf YouTube.

Der 4. September hat dann als Veröffentlichungstag schließlich die ganze Wahrheit ans Licht gebracht: Star Wars Outlaws läuft auf Nintendos neuster Hybrid-Konsole mehr als solide. Dafür lässt sich Publisher Ubisoft gerade von Fans feiern. Seitdem am 8. September ein erster Patch für den Port online gegangen ist, mischen sich sogar noch mehr gut gelaunte Stimmen in den Chor.

Lesetipp: Unser Test zu Star Wars Outlaws

Dieser Umstand ist unter anderem über Reddit nachvollziehbar, wo in einem betreffenden Thread Kommentare wie „Shoutout an Ubisoft. Sie optimieren das Spiel sogar noch weiter“ oder „Ich hab das Gefühl, Ubisoft macht alles richtig mit diesem Release“ zu lesen sind. Laut den Patch Notes bringt das Update unter anderem Anpassungen fehlerhafter Spawns, Behebung von Problemen mit Feststecken, Reduzierung von optischem Flickern, verbesserte visuelle Qualität bei Bewegung und Lösungen für spezifische Bugs.

Mehrere Nutzer*innen auf Reddit drücken aus, dass sie sich in Anbetracht der Mühen des Teams hinter Outlaws und dem vielem ausgesprochenen Lob von Spieler*innen verlockt fühlen, sich nun doch selbst in die Rolle von Protagonistin Kay Vess zu begeben. Noch immer stolpert man jedoch über den ein oder anderen Beitrag gegen Game Key Cards, obwohl der Grund, warum Star Wars Outlaws eine solche nutzt, recht einleuchtend ist.

Quellen: Ubisoft, Reddit r/NintendoSwitch2