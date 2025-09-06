Star Wars: Neuer Videospielrelease übertrifft die Erwartungen – „Wahnsinnig eindrucksvoll“

Direkt neben den jetzt schon legendären Release von Hollow Knight: Silksong hat sich die Veröffentlichung von Star Wars Outlaws für die Nintendo Switch 2 gequetscht. Zusammen teilen sich die beiden Spiele den 4. September als Tag ihres Markteintritts.

Auch wenn der neueste Ableger der Videospiele im Star Wars-Franchise seinen Port von dem heißersehnten Metroidvania an selbigem überschattet sieht, kann er aus dieser Position heraus trotzdem glänzen. Und das, obwohl im Vorhinein große Sorge darüber herrschte, ob eine Zusammenführung von Outlaws und Nintendos aktueller Konsole überhaupt gut gehen kann.

Star Wars Outlaws glänzt auf der Nintendo Switch 2

Nach der diesjährigen gamescom und auch der im ähnlichen Zeitraum stattfindenden PAX West waren Fans sehr verunsichert, was die Performance von Star Wars Outlaws auf der Nintendo Switch 2 betrifft. Immerhin hieß es von Anwesenden, die das Spiel dort kurz vor Release schonmal betrachten durften, dass es nicht unbedingt stark wirken würde, wie unter anderem auf Reddit besprochen. In den Kommentaren zeigten sich die Fans nicht gerade verwundert, drückten gleichzeitig ihren Frust über den vermuteten Zustand des Ports aus.

Kurz darauf jedoch tauchte ein 40-minütiges Gameplay-Video auf, welches die Situation entschärfte. Das darin gezeigte Material ist weit entfernt von dem Desaster, welches Fans nach den schlecht gezeichneten Aussichten erwartet hatten. Und jetzt, wo das Spiel für die Nintendo Switch 2 erschienen ist, lösen sich wie es scheint, auch die restlichen Zweifel in Luft aus. Unter anderem sorgt John Linnemann, einer der Experten im Team von Digital Foundry, mit seinen Worten für diesen Eindruck.

In einem Beitrag auf Bluesky, der auch über das Subreddit von Digital Foundry geteilt wurde, hat Linnemann die Beschreibung „wahnsinnig beeindruckend“ für die Portierung des ursprünglich im August 2024 herausgebrachten Titels verwendet. „Es macht mehr als erwartet, einige Einbußen hier und da, aber ehrlich, es ist solide mit einer guten Auswahl von intakten RT [Raytracing] Features“, lautet sein Urteil weiter. Dabei war es, wie in den Kommentaren angemerkt, das eine Spiel, bei dem die gesamte Digital Foundry Crew sich im Vorhinein skeptisch gezeigt hatte.

Auch anderswo gibt es Daumen hoch für die technische Umsetzung, so hat Nintendo Life beispielsweise eine 8 von 10 vergeben und dazu unter anderem die Worte „Sieht toll aus, hört sich toll an und spielt sich toll auf der Switch 2„. Welche Spiele in diesem Monat neben Star Wars Outlaws außerdem für die Konsole erscheinen, lest ihr übrigens in unserer September-Übersicht für die Nintendo Switch 2.

