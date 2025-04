Star Wars-Spiel verliert einen Fan-Liebling – „wie schrecklich“

„Wie schrecklich“, schreibt eine Person auf Reddit – und zahlreiche weitere User pflichten der Person bei. Es geht um Schauspieler und Synchronsprecher Nicky Katt, der jetzt im Alter von nur 54 Jahren verstorben ist. Der Darsteller dürfte Zuschauer*innen vor allem als unkonventioneller Geologielehrer Harry Senate in der Serie Boston Public bekannt sein, oder als Schläger in Richard Linklaters Kultfilm Dazed and Confused. Im Bereich Star Wars-Spiele ist der Mann aber auch kein Unbekannter.

Denn im Rollenspiel Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords aus dem Jahre 2004 sprach Nicky Katt die Rolle des Atton Rand. Dieser fiktionale Charakter eines draufgängerischen Piloten genießt innerhalb der Gaming-Community auch deshalb einen gewissen Stellenwert, da Rand einer der ersten Begleiter*innen ist, die euch als Spieler*in KOTOR 2 begegnen.

Karrierestation von Nicky Katt – und ein beliebtes Star Wars-Spiel

Der Tod von Nicky Katt wurde am 12. April vom Branchenblatt Deadline berichtet. Neben den oben beschriebenen Rollen, mit denen Katt auch einem größeren Publikum bekannt wurde, hat er über die Jahre immer wieder mit wichtigen Regisseuren bei großen Filmen gearbeitet. Namhafte Beispiele sind der Superheldenfilm The Dark Knight von Christopher Nolan, der Slasher-Film Death Proof von Quentin Tarantino, oder die Comicverfilmung Sin City von Robert Rodriguez.

Für Gamer*innen wird Nicky Katt aber, wie eingangs erwähnt, vor allem mit seiner Rolle aus einem bestimmten Star Wars-Spiel in Erinnerung bleiben. Denn als Atton Rand in The Sith Lords hat sich Katt wohl nachhaltig in die Ohren vieler Spieler*innen gesprochen. Immerhin war sein Rand einer der ersten Nichtspieler*innencharaktere, denen wir in KOTOR 2 in die Arme liefen – und der uns dabei unterstützte, die Flucht vom Planeten Peragus anzugehen. Später schloss sich Rand dann sogar als Begleiter in unserer Gruppe an.

Aber, Achtung Spoiler-Gefahr: Während sich Atton Rand zunächst als schlitzohriger Haudegen nach Bauart eines Han-Solos präsentiert, enthüllt sich im weiteren Spielverlauf seine dunkle Seite – genauer: Wir als Spieler*in dürfen den Kameraden dabei unterstützen, die Wahl zwischen dunkler oder heller Seite der Macht zu treffen. Ein dramatisches Dilemma, nicht untypisch für einen Charakter im Universum von Krieg der Sterne. Apropos RPG-Klassiker KOTOR 2: Eines der besten Star-Wars-Spiele bekommt jetzt eine Fortsetzung.

Quellen: Deadline, Reddit / @JuanSolo95, @tank-you—very-much