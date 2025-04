Star Wars Outlaws: Große Ankündigung zum nächsten Abenteuer steht kurz bevor – „bin wirklich aufgeregt“

An diesem Tag ist die Macht stark mit Fans von Krieg der Sterne: Für die Star Wars Celebration in Japan vom 18. bis zum 20. April werden hochkarätige Gäste wie Anakin Skywalker-Darsteller Hayden Christensen, oder Schauspieler Anthony Daniels erwartet, bei Kenner*innen besser bekannt in seiner Paraderolle als C-3PO. Doch auch Spieler*innen der Open World Star Wars Outlaws dürften bei der Veranstaltung auf ihre Kosten kommen.

Wie nämlich über den offiziellen Twitter-Account @StarWarsOutlaws angekündigt wurde, steht uns bereits am 18. April eine Weltpremiere bevor – und zwar mit einem „ersten Blick auf die Zukunft von Star Wars Outlaws“. Genauer: Wir werden mit Informationen zum anstehenden DLC A Pirate’s Fortune versorgt. Doch womit werden Developer Massive Entertainment und Publisher Ubisoft konkret aufwarten?

Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune – großes Event mit kleinem DLC

Wortmeldung unter dem eben erwähnten Twitter-Posting wie „Ich bin wirklich aufgeregt deswegen!“, oder „Bin begeistert“ belegen eine gewisse Vorfreude bei Spieler*innen. Leider ist zum Zeitpunkt jetzt noch nicht bekannt, wie tiefgehend die Einblicke sein werden, die uns zum DLC Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune gewährt werden. Allerdings erlaubt die das Twitter-Posting begleitende Konzeptzeichnung einige logische Rückschlüsse darauf, was uns konkret mit der Erweiterung bevorsteht.

Denn neben Weltraumpiratin Kay Vess und ihrem flauschigen Kompagnon Nix, sehen wir auf der eines Filmplakats würdigen Zeichnung eine dritte Figur aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Bei diesem außerirdisch wirkenden Charakter im Bildhintergrund, mit Helm und Brille handelt es sich Hondo Ohnaka. Vereinfacht gesagt, ist Ohnaka ein Space-Pirat, der vor allem Zuschauer*innen der animierten Fernsehsendung Star Wars: The Clone Wars bekannt sein dürfte. Der Gesetzlose fällt insbesondere durch seine charismatische Art und wechselnden Loyalitäten auf.

Weitere Story-Details zum DLC

Aber auch jenseits dieses Twitter-Postings liegen uns zumindest einige Eckdaten darüber vor, wie Hondo Ohnaka ins Story-Gewebe dieses Story-Pakets Nr. 2 für Star Wars Outlaws eingearbeitet wird. Denn dank des offiziellen Webauftritts wissen wir längst, dass wir als „Kay vom Ruf der Bahnbrecher eingeholt [werden], denn der berüchtigte Hondo Ohnaka braucht ihre Hilfe, einer Bande Piraten zu entkommen und einen gewaltigen Schatz zu stehlen, der seinen vergangenen Ruhm wiederherstellen kann“

Ach ja, und da waren natürlich noch die beiden B-Wings entlang des unteren Bildschirmrands beim Twitter-Posting. Die deuten darauf hin, dass auch die Rebellenallianz mit von der Partie sein wird. Apropos Sternenkrieg: Eines der besten Star Wars-Spiele bekommt jetzt eine Fortsetzung.

